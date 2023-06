Dell Technologies představuje projekt Fort Zero, chce proměnit kyberbezpečnost

Společnost Dell Technologies představuje projekt Fort Zero, který poskytuje komplexní bezpečnostní řešení založené na konceptu Zero Trust (tzv. nulové důvěry) a má chránit globální podniky a organizace před kybernetickými útoky.

Projekt Fort Zero staví na úspěchu Zero Trust Center of Excellence společnosti Dell a jejího partnerského ekosystému s cílem urychlit zavádění konceptu Zero Trust. Pokročilé řešení by mělo být dodáno během následujících 12 měsíců.

„Koncept Zero Trust je určený pro decentralizovaná prostředí, ale jeho integrace do stovek samostatných produktů od desítek dodavatelů je složitá, takže je pro většinu podniků nereálná,“ říká Herb Kelsey, technologický ředitel společnosti Dell Technologies.

„My globálním organizacím pomáháme řešit dnešní bezpečnostní výzvy tím, že usnadňujeme integraci a urychlujeme zavedení Zero Trust,“ upřesňuje.

Institucemi ověřené řešení

Plně konfigurované řešení projektu Fort Zero podle Dellu odstraňuje překážky zavádění Zero Trust. Společnost zajistí integraci a orchestraci technologií, kterou obvykle řeší zákazníci samostatně s různými dodavateli. Odhadovaný čas zavedení pokročilého řešení se přitom zkracuje využitím privátního cloudu.

Dell upřesňuje, že validaci řešení projektu Fort Zero provede úřední hodnotící tým, který posoudí jeho vyspělost a ověří shodu s celosvětově uznávanou referenční architekturou pro Zero Trust amerického ministerstva obrany.

Toto komplexní řešení podle zástupců společnosti pomůže globálním organizacím veřejného i soukromého sektoru přizpůsobit se kyberbezpečnostním rizikům, reagovat na ně a zároveň nabídne nejvyšší úroveň ochrany.

Zdroj: Dell Technologies