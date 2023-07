Dell Technologies přináší do ČR flexibilní financování technologií

Společnost Dell Technologies oznámila, že v České republice otevírá pobočku své finanční divize Dell Financial Services. Cílem strategické expanze je poskytovat zdejším zákazníkům a partnerům alternativní možnosti financování technologií zahrnující také portfolio Dell Apex.

„Reagujeme na poptávku našich zákazníků po širších možnostech, abychom jim umožnili realizovat podnikovou transformaci s pomocí různých konkurenceschopných variant financování,“ vysvětluje Roman Cabálek, generální ředitel Dell Technologies v České republice.

„Dell Financial Services disponují specializovanými pracovníky, procesy a nástroji, které tuto přidanou hodnotu zajišťují. A co je nejdůležitější, možnosti financování nabízené Dell Financial Services jsou k dispozici jak přímo, tak prostřednictvím našich distribučních partnerů,“ doplňuje.

Finanční služby společnosti Dell a plné spektrum možností přímého financování jsou v České republice k dispozici od 3. 7. 2023.

Přizpůsobené strategie pro různé potřeby

Mezi možnosti Dell Finanical Services patří například služby Technology Ownership a Software Financing, jež umožňují zákazníkům pořídit si technologie a software, které potřebují k rozvoji svého podnikání, a zároveň rozložit náklady na vlastnictví v čase.

K dispozici jsou též řešení Technology Rotation a Dell Apex PC-as-a-Service. Ty optimalizují správu životního cyklu hardwaru, takže zákazník může využívat nejnovější technologie na bázi pravidelných plateb a zároveň uvolnit kapitál. Na konci období mají zákazníci možnost vrátit aktiva k repasování nebo recyklaci.

Dell Apex Flex on Demand zase umožňuje platbu dle skutečného využití. Jde o flexibilní model spotřeby, díky kterému mohou zákazníci zvyšovat a snižovat využívané zdroje s platbami odpovídajícími skutečnému využití.

Zdroj: Dell Technologies