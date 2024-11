Denisa Arslanianová a Veronika Schieblová posilují marketing Samsungu v ČR a SR

Společnost Samsung Electronics oznámila změny ve svém marketingovém týmu pro Českou republiku a Slovensko. Pozici marketingové ředitelky společnosti pro obě země nově zastává Denisa Arslanianová, PR managerkou se stala Veronika Schieblová.





Společnost navíc představila novou brand kampaňovou manažerku pro divizi spotřební elektroniky, kterou je Anna Volná, a na pozici brand kampaňové manažerky v divizi mobilních produktů nastoupila Ivana Maršáková.

Denisa Arslanianová

Denisa Arslanianová přebrala vedení marketingu v Samsungu v září 2024, ve společnosti působí od července 2022. Na předchozích manažerských pozicích zde, ale dříve také ve společnostech British American Tobacco, Nestlé nebo Marcus & Art, získala bohaté marketingové zkušenosti.

„Jsem si jistý, že nový marketingový tým pod vedením Denisy bude oporou pro naše inovativní produkty a technologie, které přinášíme našim zákazníkům,“ říká prezident společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak Byungjin Lee.

Veronika Schieblová

Veronika Schieblová nastoupila v listopadu na pozici PR managerky pro Českou a Slovenskou republiku. Veronika má letité zkušenosti s produktovým i eventovým PR, které získala při práci s technologickými i FMCG klienty.

Do Samsungu přichází ze společnosti Oppo, kde působila jako PR manažerka pro ČR a SR. Expertízu získala také během devíti let v PR agentuře MSL (dříve Inspiro Solutions), a to při práci s klienty jako Honor, LG, Oral-B, Netflix a dalšími. Ve volném čase se věnuje moderování společenských i komerčních akcí.

Anna Volná

Anna Volná přišla do Samsungu v září, a to na pozici brand kampaňové manažerky pro spotřební elektroniku (domácí spotřebiče a AVTV produkty). Dříve pracovala na marketingových pozicích ve společnostech Essity a Omnicom.

Ivana Maršáková

Ivana Maršáková rozšiřuje marketingový tým od listopadu na pozici brand kampaňové managerky a bude se starat o mediální kampaně mobilní divize (telefony, tablety a příslušenství). Zkušenosti získala na různých marketingových pozicích v Philips, GlaxoSmithKline, Orkla Foods a Rieber & Søn ASA.

Zdroj: Samsung Electronics