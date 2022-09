Dobrá konektivita je konkurenční výhoda

Možná načínáme čtvrtý rok doby covidové. Můžete po třech uplynulých letech zhodnotit, co se změnilo? Z čeho se ve vašem oboru stal nový normál?

Je to v podstatě úplně nová realita pro nás všechny, nejen pracovně, ale i v soukromém životě. Dá se říct, že doba předcovidová se už nevrátí. Trh se zcela proměnil, a to nejen z pohledu dodavatelsko-odběratelských vztahů, ale i třeba interně. Například home office byl dřív výjimečným benefitem, dnes je z něj v zásadě standard. Aktuálně fungujeme v hybridním režimu. V době covidových omezení, kdy byl home office převažující, tak výkonnost zaměstnanců pracujících z domova byla minimálně na stejné úrovni, jako v době předcovidové.

Jak se během oněch tří let proměnily požadavky zákazníků?

Každá změna přináší nové příležitosti. Na začátku pandemie, kdy se všichni přesouvali do domácností, tak se najednou začalo řešit připojení, od Wi-Fi až po VPN bezpečné připojení na firemní severy. To znamená, že došlo k ohromnému nárůstu poptávky po domácích zařízeních pro konektivitu. Teď už ale například vidíme, že domácí kanceláře jsou plně vybavené.

Říkáte, že část trhu je již nějakým způsobem nasycená. Co je aktuálně největší trend?

Třeba nové normy, z pohledu Wi-Fi i požadavků na rychlost přístupových bodů. Jsou to například multigigabitové switche, čímž se dostáváme na pole technologických trendů. U nás jsou nejnovější zařízení, která splňují a podporují formu Wi-Fi 6E, na obzoru je i Wi-Fi 7. Dá se tedy říct, že trh se už vrací do jakéhosi normálu, kdy je poháněn právě technologickou poptávkou. Navíc se do řady segmentů, které covid silně zasáhl, začínají vracet zákazníci, takže dochází k obměně a posilování síťové infrastruktury z pohledu konektivity.

Narážíte na pohostinství?

Všechno je relativní. Když budeme porovnávat s dobou covidovou, tak samozřejmě poptávka roste raketově. Když se ale vrátíme třeba do roku 2019, tak je jasné, že jsme ztratili několik let. I proto jsem na začátku zmiňoval, že doba předcovidová se už nevrátí, jsme v nové realitě. Posunuli jsme se na výhybkách na novou kolej, kde ale vznikají i nové příležitosti.

Dáte mi příklad?

Pozorujeme vznik menších kaváren – už to nejsou velké restaurace, ale menší podniky. To je spojené s trendem proměny pracovního prostředí. Sice se hovoří o home office, ale řada zaměstnanců chodí pracovat do kaváren. Proto už nestačí jen nabídnout kvalitní servis z pohledu kávy a občerstvení, ale i z pohledu konektivity. Jelikož platí trend nepřipojovat se na neznámé veřejné sítě, je důležité, aby kavárny dbaly na bezpečnost a mohly svým zákazníkům nabídnout robustní zabezpečené řešení.

Uvědomují si kavárníci tenhle potenciál?

To je spojené se vzděláváním trhu. V některých případech si to uvědomují, ale ve většině pořád ne, protože to vnímají jako investici, která jim možná něco přinese, ale nemusí. Každý kavárník ví, že aby nalákal zákazníky, musí mít kvalitní systém na výrobu kávy, ale z pohledu konektivity si možná neuvědomují, že to mohou využít jako konkurenční výhodu.

Jak byste je přesvědčil, že ta investice má smysl?

My neustále vzděláváme trh, což je jedním z pilířů naší dlouhodobé strategie. Nevzděláváme přímo kavárníky, ale naše obchodní partnery. Samozřejmě se snažíme komunikovat i na sociálních sítích, kde radíme, co využívat. Například v letošním roce jsme uvedli novou řadu základních přístupových bodů, které jsou vhodné i do exteriéru – v létě jsme tuto nabídku komunikovali směrem k provozovatelům kempů či restaurací s předzahrádkami, protože i tam zákazníci chtějí mít kvalitní konektivitu. My jim chceme nabídnout efektivní řešení, ale zároveň si uvědomujeme finanční cash flow u tohoto typu zákazníků, do kterého se vedle covidu projevily i rostoucí ceny energií.

Mluvil jste o vzdělávání partnerů – co pro ně chystáte v nejbližší době?

V úterý 20. 9. pořádáme v Brně workshop. Po dlouhé době bude mít prezenční formu, takže se těšíme, že po dlouhé době přivítáme naše zákazníky osobně a představíme jim novinky z oblasti zabezpečeného připojení, firewallů a podobně. Od začátku října nabídneme našim partnerům novou sérii podzimních certifikačních školení, kdy nově přidáváme do nabídky i školení pro řešení cloudové správy Nebula.

Když se vrátíme k bezpečnosti a konektivitě. Tyto dva pojmy jdou ruku v ruce, jelikož se jako společnost čím dál více spoléháme na vzdálené přístupy, hybridní práci a podobně. Jak na to Zyxel reagoval?

My máme obrovskou výhodu v tom, že jsme jedním z výrobců síťových prvků, kteří nabízí kompletní produktovou nabídku právě pro síťovou infrastrukturu. To znamená, že nenabízíme jen přístupové body Wi-Fi nebo switche, ale nabízíme i bezpečnost v podobě firewallů. Neustále sledujeme trendy, vylepšujeme, vyvíjíme nové prvky a zvyšujeme výkonnost našich bezpečnostních prvků.

Jakým způsobem se mohou zákazníci chránit proti novým hrozbám?

Samozřejmě je důležité mít alespoň základní bezpečnostní vybavení. Je dobré, když router má nastavený interní firewall či ještě lépe vyšší úroveň zabezpečené konektivity, např. dedikovaným firewallem, jenže i když máte sebelepší zabezpečení z pohledu hardwaru, vždy záleží i na chování uživatele – na jaké webové stránky chodí, jak pracuje s elektronickou poštou. Je potřeba se chovat opravdu odpovědně, protože útoky neprobíhají v řádu dnů nebo hodin, ale v podstatě každou sekundu dochází k milionům, možná i miliardám útoků a různá zařízení a to, jestli se ten útok dostane až k vám, je vlastně úplná náhoda.

Co považujete za nejběžnější rizikové chování?

Bude to znít jako klišé. Všichni vědí, že nemají klikat na cizí odkazy, ale právě tento způsob útoku bývá nejčastější, což souvisí i s tím, jak hackeři čím dál častěji používají systémy sociálního inženýrství. Přijde vám odkaz na sociální síti nebo SMS, která se tváří, že je od kamaráda, vy na něj kliknete, a v případě současných moderních zařízení, která jsou neustále připojená k internetu, už vzniká problém.

Technologie Zero Trust má taky určitou slabinu, že než hrozba projde systémy, tak někdo zkrátka musí být první oběť. Existuje pořád určité zpoždění, než se informace o hrozbě dostane do bezpečnostní komunity a než se aktualizují všechny databáze. I proto může dojít k úspěšnému napadení jednotek nebo desítek zařízení. Pořád se ale jedná o úspěšnou technologii, protože nedochází k napadání tisíců nebo milionů zařízení či uživatelů. To znamená, že je skutečně důležité neustále klást důraz na odpovědné chování uživatelů.

Nejsou uživatelé už z těchto pouček otrávení?

V tomto případě platí, že opakování je matka moudrosti. Samozřejmě nejlepší ponaučení je osobní zkušenost, ale v tomto případě bych to nikomu nepřál, protože ty důsledky pak mohou být v některých případech skutečně fatální.

Vraťme se k té technologické stránce. Máme tu 5G i nový standard Wi-Fi. Jak to vypadá s poptávkou a příležitostmi na českém trhu?

Ano, 5G je aktuálně velice populární a rozšířené, vlastně jde o nový standard, podobně jako Wi-Fi 6. Z tohoto pohledu musíme reagovat na technologické změny, ale ve finále tu poptávku určuje spotřebitel. My samozřejmě můžeme vybavit naše zákazníky nejmodernější technologií, ale pokud zákazníci nemají zařízení, která podporují nejnovější standard, tak je to pro řadu z nich investice, kterou mohou prozatím odložit. Jde tedy o sladění požadavků, sladění poptávky a nabídky.

Jakým směrem se podle vás bude v následujících několika měsících ubírat cloudový byznys?

Cloudový byznys je nyní v poměrně obtížné situaci. Když se řekne cloud, tak se dá konstatovat, že ho aktivně využíváme všichni, a to již několik posledních desítek let, protože například všechny veřejné e-mailové schránky jsou vlastně založené na cloudu, aniž bychom si to uvědomovali. V současné době vnímáme, že cloud už není neslušné slovo, protože dříve byl pro řadu zákazníků cloudový servis synonymem pro nebezpečný servis. Zákazníci si už zvykli na cloudovou podporu a dokonce ji vyžadují.

Jenže cloud něco stojí a to je otázka právě datových center, což i v souvislosti s energetickou situací nabízí otázku, jak toto bude nastaveno globálně. V nedávné zprávě o stavu Evropské unie zaznělo, že by státy měly přistoupit k šetření elektrickou energií, což je složitý požadavek pro datacentra, která jsou výrazně energeticky náročná, zejména z pohledu chlazení. Může se tedy postupem času stát, že se cloud stane určitou dražší či výběrovou službou. V současné době jsme totiž zvyklí, že je všechno v cloudu, ale může se stát, že v této oblasti dojde k určitému omezení. Ale to je jen moje osobní spekulace.