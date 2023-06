DoDo: Třetina nakupujících chce nákup z e-shopu doručit v den objednání

Společnost DoDo ve spolupráci s agenturou Behavio uvádí, že jedním z hlavních argumentů pro výběr e-shopu, kde zákazník nakoupí, zůstává rychlost doručení. Očekávání nakupujících jsou přitom podle odborníků stále daleko před realitou trhu.

Rychlost doručení je důležitá pro 75 % dotázaných a 37 % respondentů v průzkumu odpovědělo, že si nákup u daného obchodníka rozmysleli, pokud zjistili, že jim e-shop zboží nedoručí dostatečně včas.

Celkem 29 % Čechů navíc deklarovalo, že v konkrétním e-shopu již znovu nenakoupili, pokud jim jejich objednávka byla doručena příliš pomalu. Rychlost doručení je navíc podle DoDo důležitá pro všechny nakupující.

„U Generace Z, tedy mladých lidí, kterým je dnes mezi 18 a 26 lety, je ale touha po bleskovém same-day doručení ještě o poznání znatelnější. Dodání v den objednávky, nebo dokonce do 90 minut, preferuje 35 % dotázaných v této věkové skupině,“ komentuje komerční ředitel DoDo Peter Menky.

„Pro srovnání, u generace X je to o celých deset procent méně. Obchodníci by si měli uvědomit, jak důležitá pro ně tato nastupující generace nakupujících bude, a své služby jejich preferencím co nejdříve přizpůsobit,“ upřesňuje.