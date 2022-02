DPD doručuje čím dál více balíků, loňský rok byl pro dopravce rekordní

Společnost DPD oznámila, že v roce 2021 doručila historicky nejvíce zásilek. Objem oproti roku 2020 vzrostl o 2,4 % na přelomových téměř 45 milionů, přičemž celých 34 milionů bylo doručeno v rámci České republiky.

Nárůst ve srovnání s prvním pandemickým rokem společnost zaznamenala i během každoroční rušné vánoční sezóny a česká pobočka DPD doručila v prosinci 4,2 milionu zásilek, v celkových číslech ale tento nárůst nebyl zásadní.

Objem zásilek doručených českou pobočkou byl totiž oproti prosinci 2020 vyšší pouze o 0,1 %. Meziroční nárůst byl tak způsoben především exportem a importem.

Zpracované zásilky nejsou doručené

Generální ředitel DPD Miloš Malaník v tomto kontextu upozorňuje, že během sezóny bylo možné se setkat s komunikací nepřesných čísel některých přepravců, která mohou být matoucí. Zveřejňované denní objemy se totiž podle něj často liší tím, jak jsou počítány.

„Pokud se nás někdo zeptá, kolik zásilek jsme za den doručili, vždy uvádíme, podle nás správně, počet čistě a reálně doručených zásilek v konkrétní den – tedy zásilek, které si v daný den příjemce skutečně převzal,“ vysvětluje.

„V českém DPD jsme reálně v předvánoční sezóně doručovali až kolem 300 000 zásilek denně, pokud by se však jednalo o zásilky evidované v daný den v přepravě, tak by to bylo přes 500 000 zásilek denně,” dodává Malaník.

Zdroj: DPD