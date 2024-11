DPD rozšiřuje síť výdejních míst o pobočky České pošty

Česká pošta a DPD začaly spolupracovat na vydávání zásilek. Od 11. 11. 2024 si mohou zákazníci DPD, typicky objednávající na e-shopech, nechat svůj balík poslat nově i na pobočky České pošty. Ty tedy budou nově sloužit i jako výdejní místa DPD Pickup.





K uvedenému datu bude tato možnost zavedena na 56 poštách, do konce roku pak na více než 850 pobočkách. Testování spolupráce potrvá zhruba do poloviny příštího roku, v případě úspěšné spolupráce se rozšíří do celé sítě České pošty, tedy na téměř 3000 poboček.

„Spolupráce DPD a České pošty by se v minulosti mohla zdát nepředstavitelná, v současné chvíli nám ale dává opravdu smysl,“ říká ke spolupráci Miloš Malaník, generální ředitel DPD.

„Výdejní místa jsou totiž po doručení domů hned druhým nejoblíbenějším způsobem doručení, který Češi při online nákupech využívají. Ne všude navíc dává smysl využívat v poslední době tolik oblíbené samoobslužné boxy,“ upřesňuje.

Pobočková síť, do které jsme začlenili DPD, je další možností, kde si zákazníci našeho nového obchodního partnera mohou vyzvednout své balíky. Obzvláště v předvánočním období, které je pro každou logistickou společnost vrcholem sezóny, je každé další výdejní místo vítané,“ uvádí Martina Ivanová, ředitelka pobočkové sítě České pošty.

Zdroj: DPD