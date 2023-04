Ecomail: E-mailing je v České republice na vzestupu

Společnosti Ecomail a Seznam.cz informují, že zatímco v minulých dekádách sloužil e-mail spíše k běžné one-to-one komunikaci, dnes se z něj stává účinný marketingový nástroj. Jen podle Seznamu došlo za posledních pět let k nárůstu hromadných e-mailů o 32 %.

Vzrůstající trend navíc nepolevuje ani nadále. Email.cz od společnosti Seznam hlasí nárůst 2,4 % v počtu všech přijatých e-mailů do složky Hromadné oproti roku 2021. Ačkoliv klasická korespondence v rámci běžné e-mailové komunikace stále klesá, marketingovým sdělením se daří o poznání lépe.

Analytici poukazují na to, že viditelné je to zejména v delším časovém horizontu. Zatímco v roce 2017 dorazilo do složky Hromadné 9,6 miliardy e-mailů, v minulém roce už to bylo 12,6 miliard. To je nárůst takřka o jednu třetinu.

Ubylo spamu

Podle Seznamu dlouhodobě klesá také počet zahozených (nebezpečných) zpráv, což může poukazovat i na zvyšující se bezpečnost v oblasti rozesílek a e-mailingu obecně. Díky přesnější detekci spamu klesl počet kliknutí na „Označit jako spam“ za poslední rok o 3 %.

V porovnání s rokem 2017, kdy se za spam označovalo až 36,1 milionů e-mailů, bylo v roce 2022 označeno jako spam 15,1 milionů, což představuje pokles o 56 %.

Vůbec nejúspěšnější v počtu rozesílek pak již tradičně bývá období Black Friday. „V roce 2022 se jen přes Ecomail poslalo 15,2 milionů e-mailů, což je o 45 % více než v loňském roce,“ říká COO a spoluzakladatel společnosti Ecomail.cz Jakub Stupka.

Zdroj: Ecomail, Seznam.cz