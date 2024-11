eD system byl popatnácté v řadě vyhlášen největším distributorem HP v ČR

Společnost eD system si ze slavnostního vyhlášení na třídenním setkání společnosti HP v Budapešti odnesla dvojici cen. Již popatnácté v řadě získal ocenění Největší distributor HP, uznání Nejpřínosnější člověk v distribuci si potřetí v odnesl Vít Veveričík.





eD system získal titul za největší obraty v Česku za rok 2024 a z rukou zástupců značky Kateřiny Barbier, managing director Czech Republic, Slovakia and Hungary, a Pavla Machovského, country channel sales manager, jej převzal výkonný ředitel eD Šimon Churý.

Zleva: Kateřina Barbier, HP managing director Czech Republic, Slovakia and Hungary, Vít Veveričík, business unit manager HP v eD system, Pavel Machovský, HP country channel sales manager Autor: eD system

„Děkuji zástupcům značky HP za ocenění i za možnost propojit se na jednom místě s top padesátkou partnerů z Česka a Slovenska. Hlavně ale smekám klobouk před naším eD týmem v čele s Vítem Veveričíkem. Udržet prvenství 15 let v kuse, to se jen tak nevidí,“ uvedl Šimon Churý.

Ocenění s názvem Most Valuable Parner‘s Representative, jež vychází přímo z hlasování zaměstnanců HP, putovalo do rukou business unit managera Víta Veveričíka z eDéčka. Ten si jej v Budapešti převzal osobně.

„Moc si toho vážím a beru to jako týmový úspěch – bez kolegů a skvělého prostředí by to nebylo možné,“ neskrýval radost manažer z eD. Zároveň dodal, že mezi nominovanými se objevil i další člen HP týmu z eD system, produktový manažer Martin Jozefák. „To, že jsou dva ze tří nominovaných lidí přímo z našeho týmu, mě těší o to více,“ dodal na závěr.

Zdroj: eD system