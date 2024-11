eD system obdržel cenu pro největšího distributora společnosti Oki

Společnost eD system oznámila, že převzala ocenění Největší distributor Oki v regionu CEE za fiskální rok 2023. Ocenění bylo předáno během říjnové konference, kterou společnost Oki uspořádala pro své obchodní partnery v hotelu Imperial v Karlových Varech.





Během třídenního setkání Oki CEE Distribution byl pro partnery připravený program zahrnující slavnostní večeři, prohlídku města a především konferenci, na které společnost ocenila nejlepší obchodní partnery.

Cenu za nejvyšší obraty ve fiskálním roce 2023 v regionu střední a východní Evropy s názvem The Best Distributor OKI in CEE region in the financial year 2023 získal eD system.

Z rukou Miroslava Tyburce, generálního ředitele a viceprezidenta pro region CEE, jej převzal produktový manažer Martin Nevosad, který má péči o portfolio značky v eD na starosti. „Ocenění nás velmi těší, je výsledkem celoročního úsilí týmu. Velké díky patří i klientům, bez kterých bychom jej nemohli dosáhnout,“ poděkoval.

Zdroj: eD system