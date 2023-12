eD system počtrnácté obhájil titul pro největšího distributora HP

Společnost HP v listopadu ocenila své obchodní partnery za spolupráci v roce 2023. Titul Největší distributor roku již počtrnácté v řadě míří do rukou týmu eD system.

„Zdá se to až neuvěřitelné držet prvenství celých čtrnáct let. Bereme to jako výsadu a potvrzení toho, že se nám daří udržovat kvalitu služeb na té nejvyšší úrovni. Velké díky patří celému HP týmu v eDéčku, který odvádí dlouhodobě skvělou práci,“ vyjádřil svůj vděk ředitel nákupu Jan Novák.

Již podruhé HP ocenilo také konkrétního člověka z distribuce. A i tentokrát titul připsalo právě produktovému manažerovi eD Vítovi Veveričíkovi.

„Ocenění Most Valuable Partner's Representative udělují přímo zaměstnanci společnosti HP. Je to pro mě velká čest a velmi si cením toho, že jsem byl nominován a zvolen již podruhé,“ neskrýval radost produktový manažer.

Jan Novák i Vít Veveričík převzali ocenění ve středu 15. 11. přímo na galavečeru v Barceloně. Za společnost HP je předali Kateřina Barbier (managing director Czech Republic, Slovakia and Hungary) a Pavel Machovský (country channel sales manager).

Zdroj: eD system