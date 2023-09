eD system se stal DPS Partnerem společnosti Microsoft pro rok 2023

Společnost eD system oznámila, že z druhého ročníku cen společnosti Microsoft si stejně jako vloni odnesla titul DPS (Device Partner Service) Partner roku. Distributor se rovněž prosadil v kategorii Distributor OEM & FPP Česká republika.

Symbolickou plaketu převzal manažer nákupu Oldřich Kožusznik, který má divizi DPS v eD system na starost. Společně s ním na akci za eD dorazili i generální ředitel Petr Slouka, ředitel nákupu Jan Novák a obchodní ředitel Tomáš Jungmann.

„Zisk druhé ceny v řadě mě těší. Radost mám nejen z obhájení DPS Partnera roku, ale i z kategorie, ve které jsme letos vyhráli. Je to pro nás velké uznání za dlouhodobou spolupráci, které si vážíme, a pro mne osobně je to jakousi pozitivní motivací do dalších let,“ uvedl k cenám Kožusznik.

Zdroj: eD system