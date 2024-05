eD system Slovensko je IBM Build Distributorem roku 2023

Společnost eD system Slovensko oznámila, že převzala ocenění IBM Build Distributor roku 2023. Stalo se tak na výročním setkání obchodních partnerů společnosti IBM, které se uskutečnilo 17. 4. 2024 v restauraci Da Andrea v Bratislavě.





Akce se zúčastnili zástupci distributorů a významných společností patřících mezi top 20 IT společností na Slovensku. Řada z nich si odnesla ocenění za úspěšnou spolupráci v uplynulém roce. eD system za své úspěchy na slovenském trhu získal ocenění IBM Build Distributor roku 2023.

Z rukou zástupců společnosti IBM Fridricha Matejíka (country leader for central region CZ & SK), Martiny Dzurové (ecosystem leader for central region) a Miroslava Marka (IBM ISC build leader for CET) jej převzala Lucia Skovajsová (IBM business unit manager v eD).

„Veľmi si vážim získané ocenenie. Je to dôkaz toho, že prácu ktorú od doby získania distribúcie robíme správne a stratégia, ktorá bola zvolená nás vedie smerom k rastu a posilneniu postavenia eD system SK na trhu,“ uvedla k ocenění Lucia Skovjasová.

Zdroj: eD system