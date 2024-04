eD system získal dvě ceny pro nejlepšího distributora Canonu

Společnost eD system oznámila, že obhájila titul Distributor s nejvyšším obratem a zároveň Nejlepší distributor periferií společnosti Canon. Zástupci distributora jej převzali ve čtvrtek 18. 4. na QBR setkání v Brně.





Pravidelné setkání partnerů Canon se uskutečnilo v hotelu Courtyard by Marriott v Brně. Zástupci společnosti na něm ocenili nejlepší partnery z řad českých a slovenských distributorů.

eD system obhájil první metu z minulých let, a to rovnou ve dvou kategoriích. Stal se nejlepším distributorem periferií (The best distributor of 2023 IT Peripherals Performance) a distributorem s nejvyšším obratem (The best distributor of 2023 Overall Performance). Obě ocenění získal v rámci českého i slovenského trhu.

„Fakt, že si prvenství udržujeme několik let, je pro nás o to cennější. Bereme to jako potvrzení, že práci děláme dobře a že nás partneři vnímají jako lídra v distribuci nejen periferií,“ uvedl business unit manager eD Jan Nábělek, který symbolickou plaketu převzal.

Zdroj: eD system