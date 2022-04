Editorial: Vychází nový ChannelWorld aneb Bezpečnost, válka a my

Vážení čtenáři,



jeden z mých kamarádů koncem ledna prorocky prohlásil, že pandemie pomalu ustupuje, takže je zvědavý, co nás teď čeká za další průšvih. Cituji volně, použitý výraz byl jadrnější. Odpověď na sebe bohužel nenechala dlouho čekat a dnes už ji všichni známe – smrt, zmar a zkáza v zemi, kterou máme takřka za humny. Z Ostravy je to vzdušnou čarou blíže do Užhorodu než do Plzně.

I kdyby nedošlo k další eskalaci konfliktu, ruská agrese má a bude mít nepřímý dopad i na naši zemi – očekávat lze pokračující růst cen a zhoršenou situaci na poli IT bezpečnosti. Účastníci našeho kulatého stolu, ve kterém jsme se zaměřili právě na oblast security, nejsou ohledně nejbližší budoucnosti příliš optimističtí. Ostatně posuďte sami na straně 26.

Ani v těchto nejistých časech bychom ale neměli zapomínat na drobné radosti. Jednou z nich je, že se nám podařilo spustit nový web, díky kterému vám nyní můžeme nabízet každodenní zpravodajství ze světa ICT byznysu v moderním a přehledném kabátu. ChannelWorld si zasluhoval nové stránky už někdy od minulého desetiletí a já jsem šťastný, že jsou konečně tady.

Když už mluvím o novém webu a proč byste jej měli navštívit – nezapomeňte dát vysvědčení svým vendorům a distributorům v patnáctém ročníku ChannelWorld Awards. Letos jsme mírně upravili systém a zavedli jsme u vendorů stejně podrobné kategorie jako u distribuce, zároveň stále platí, že jako poděkování za vaše hodnocení získáte roční předplatné našeho časopisu!

Milí čtenáři, krásné jaro a ať to celé dobře dopadne, vám přeje

Matěj Čuchna, šéfredaktor

