Editorial: Vychází nový ChannelWorld aneb Distribuce v čase nových modelů

Vážení čtenáři,

Autor: ChannelWorld

rok se s rokem sešel a my vám opět přinášíme letní vydání resellerova průvodce, které jsme tentokrát v podstatě celé věnovali rozhovorům a diskuzím o nových trendech v channelu. Vzhledem ke všemu, co se dnes děje v IT byznysu i mimo něj, je totiž rozhodně o čem mluvit – a nechávám na vašem posouzení, zda bohužel, nebo bohudík.

Rozhovory jsme pořídili se širokou škálou respondentů, domácích i zahraničních, a proto je až udivující, jaká mezi nimi panuje shoda nad zásadními tématy dnešní doby, mezi které patří zejména všeobecný nástup modelu as-a-service nebo transformace klasických dodavatelských řetězců v ekosystémy.

Není otázka, zda tyto trendy dorazí i k nám, pouze kdy. Podle Jaye McBaina, hlavního analytika společnosti Canalys, máme zhruba pět let, než se změny, které vendoři začínají zavádět v Americe, přelijí i do našich končin. Jak se ale dočtete v dalších rozhovorech, předvoj těchto trendů můžeme na místních trzích pozorovat už dnes.

Co se týče nejbližších období, podle všeho nebude hůře, ale ani lépe. Vyřešení problémů v logistice nás ani podle největších optimistů nečeká dříve než na přelomu roku a vlivem narůstajícího tempa inflace hrozí přiškrcení investic. Navzdory všemu se však náš trh zdá být v až překvapivě dobré kondici, a to je nejdůležitější zpráva, kterou bychom si z tohoto čísla měli odnést.

Milí čtenáři, příjemně strávené léto vám přeje

Matěj Čuchna, šéfredaktor

Jak získat ChannelWorld?

Zaujalo vás nové číslo? Navštivte naši on-line trafiku a po vybrání titulu ChannelWorld si pohodlně zakupte libovolné číslo přímo od svého stolu. Časopis je také k dispozici v elektronické verzi zde.

Nejste ještě registrování na webu ChannelWorldu? Registrace vám umožní přístup k obsahu a službám pro resellery, mezi které patří pravidelný informační newsletter Channel News, nebo přístup do vyhledávače distributorů.

Podělte se s námi také o vaše náměty a tipy. Zajímá nás, co byste si chtěli přečíst a jaký máte na ChannelWorld názor. Pište na channelworld@iinfo.cz.

Zdroj: ChannelWorld