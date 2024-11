Editorial: Vychází magazín ChannelWorld aneb Nové směry, nové příležitosti

Vážení čtenáři,





těžko se tomu věří, ale rok 2024 se s námi pomalu loučí. Podle čínského kalendáře šlo o rok Draka, do kronik informačních a komunikačních technologií se ale nejspíš zapíše jako rok, kdy do mainstreamu pronikla generativní umělá inteligence.

Z titulního rozhovoru s Alešem Šafářem z TP-Linku vyplynulo, že doba přeje výrobcům, kteří se nebojí vstupovat do nových vod. Tam se ovšem často nechtějí pouštět zákazníci, jak ukázala analýza úrovně digitalizace českých firem uskutečněná společností Software602.

V debatě u kulatého stolu jsme se bavili o dění ve světě tiskových zařízení a služeb se čtveřicí odborníků. I oni konstatují, že digitalizace v Česku často naráží na konzervativní přístup zákazníků. Uvidíme tedy, co nám přinese rok 2025, tedy rok Hada.

Podle ezoterických portálů je Had materialistický, rád drží krok s dobou a miluje nejnovější trendy. Pro vás, IT vendory a resellery, by to mohlo znamenat rok inovací a možná i skutečného oživení spotřebitelské poptávky. Ostatně AI se kromě počítačů a mobilů vkrádá i do tabletů, takže na nás možná brzy vykoukne třeba z hodinek.

Milí čtenáři, příjemné zimní měsíce a úspěšný vstup do nového roku vám přeje

Zuzana Peroutková Bičíková, šéfredaktorka

Zdroj: ChannelWorld