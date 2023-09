Editorial: Vychází nový ChannelWorld aneb Příležitosti a výzvy v sítích a displejích

Vážení čtenáři,

jak jste si už nejspíš stihli povšimnout, ChannelWorld dostal nový kabát. Po osvěžení podoby obálky před několika lety jsme vám byli dlužni také kompletní facelift vnitřku a doufám, že se vám nový vzhled bude líbit tak jako nám! Layout není jediná věc, která se u nás mění – na měsíce přesně po deseti letech v ChannelWorldu jsem se totiž rozhodl obrátit list a od příštího čísla vás na této stránce bude vítat dosavadní redaktorka Zuzana Peroutková Bičíková, která od října přebírá vedení časopisu. Samozřejmě se mi bude zpočátku stýskat, ale vím, že ChannelWorld svěřuji do těch nejpovolanějších rukou.

Při této příležitosti jsem si dovolil zabrat si pro sebe poslední stranu, abych se s vámi mohl pořádně rozloučit.

Hlavním tématem tohoto čísla jsou samozřejmě výsledky ChannelWorld Awards 2022, o které se postaralo 551 z vás prostřednictvím hodnocení vendorů a distributorů za spolupráci v loňském roce. Děkuji vám za to, že jste se s námi podělili o své dojmy a ukázali jste celému trhu, kdo se o vás nejlépe staral. Srdečně také blahopřeji všem letošním vítězům a přeji jim úspěch v příštím ročníku.

Druhým velkým tématem čísla jsou sítě, nad nimiž jsme se sešli s trojlístkem výrobců a jedním distributorem u Kulatého stolu a podívali jsme se na konkrétní trendy a příležitosti, které toto klíčové odvětví momentálně nabízí. Pohled na networking doplňujeme hned dvojicí velkých rozhovorů s lokálními zástupci vendorů.

Na závěr dodám, že nadcházející měsíce ukážou, jestli se naplní opatrné predikce celkového oživení trhu, nebo zda se vyčkávací nálada přenese až do příštího roku. Nezbývá než doufat v první variantu, neboť byste si to vy i vaši zákazníci zasloužili, a přeji vám, ať to dopadne co nejlépe.

Milí čtenáři, naposledy se s vámi loučí

Matěj Čuchna, šéfredaktor

Jak získat ChannelWorld?

Zaujalo vás nové číslo? Navštivte naši on-line trafiku a po vybrání titulu ChannelWorld si pohodlně zakupte libovolné číslo přímo od svého stolu. Časopis je také k dispozici v elektronické verzi zde.

Nejste ještě registrování na webu ChannelWorldu? Registrace vám umožní přístup k obsahu a službám pro resellery, mezi které patří pravidelný informační newsletter Channel News, nebo přístup do vyhledávače distributorů.

Podělte se s námi také o vaše náměty a tipy. Zajímá nás, co byste si chtěli přečíst a jaký máte na ChannelWorld názor. Pište na channelworld@iinfo.cz.

Zdroj: ChannelWorld