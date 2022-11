Editorial: Vychází nový ChannelWorld aneb Služby a bezpečná data

Vážení čtenáři,

blíží se závěr roku a člověk se těžko ubrání bilancování. Po dvou letech s covidem už jsme všichni opatrně doufali, že by se svět mohl začít vracet do běžných kolejí, ale místo toho se pár set kilometrů za našimi humny rozpoutal největší evropský konflikt od druhé světové války. I letos bylo vše cokoliv, jen ne normální.

Válka má nepřímé dopady na celý kontinent, především v podobě rostoucí inflace tažené cenami energií a všeobecných obav z nadcházející zimy. Nad naší ekonomikou se vznáší hrozba stagnace, ne-li recese, a teprve první pololetí příštího roku ukáže, jak na tom vlastně jsme. Nezbývá než doufat, že budeme příjemně překvapeni.

Pozitiva – lze-li je na válce vůbec hledat – naopak spočívají v tom, že jsme otevřeli oči a po turbulentním období, které nás teď bezpochyby čeká, budeme pokračovat nezatížení dosavadní naivitou. Organizacím, které budou v těchto nejistých časech hledat úspory a zvýšení efektivity, mají navíc IT partneři rozhodně co nabídnout.

Prosinec pro řadu z vás představuje nejzběsilejší období roku, takže se vám ani nebudu pokoušet přát klidný advent. Místo toho vám popřeji mnoho sil do cílové rovinky, co nejlepší závěr sezóny a alespoň trochu odpočinku přes svátky, když už to letos vyšlo tak hloupě, že si ani neprodloužíme víkend. A samozřejmě nezapomeňte hlasovat v ChannelWorld Awards – začínáme hned po silvestru!

Milí čtenáři, krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku!

Matěj Čuchna, šéfredaktor

Zdroj: ChannelWorld