Enehano: Češi si od digitalizace slibují hlavně úbytek byrokracie

Společnost Enehano Solutions uvádí, že digitalizace přináší v posledních letech mnoho změn do našeho každodenního života a její vliv v roce 2022 podle expertů ještě zesílí.

Z průzkumu provedeného společností vyplynulo, že samotní lidé si od větší digitalizace či automatizace služeb firem slibují především méně byrokracie, ale také větší komfort, vyšší bezpečnost a levnější služby.

Digitalizací svých služeb se podle Enehano nyní u nás zabývá nejvíce firem v historii. S digitalizací či automatizací služeb se tak mohou zákazníci nově setkat v oblastech, jako je výroba, retail nebo stavebnictví.

„V minulosti byly digitalizace a automatizace služeb doménou především bank a obecně finančních společností. V současné době se ale touto problematikou zabývají firmy z odvětví, kde to bylo ještě před pár lety rozhodně nepatřilo mezi jejich hlavní priority,“ popisuje Jiří Mach, CEO společnosti Enehano Solutions.

Hlavně méně byrokracie

Společnost uvádí, že mezi praktické přínosy digitalizace a automatizace, se kterými se mohli zákazníci v posledních letech setkat patří třeba platby telefonem, personalizovaný marketing nebo biometrický podpis.

Dosavadní zkušenost lidí s těmito a podobnými službami se promítly i do výsledků průzkumu Enehano Solutions mezi více než 500 respondenty, který zjišťoval, co především si zákazníci firem od digitalizace a automatizace služeb slibují.

Průzkum ukázal, že je to poměrně jednoznačně snížení byrokracie. To je hlavním cílem pro téměř pětinu dotázaných. Dalších 11 % si od digitalizace a automatizace slibuje především zjednodušení procesů.

„V praxi už dnes toto velmi dobře funguje třeba v některých pojišťovnách, typicky při vyřizování škodní události. Dobrý příkladem je pochopitelně také mobilní bankovnictví, ve kterém lze snadno vyřídit čím dál tím víc úkonů,“ vysvětluje Mach.

Budoucnost patří komfortu

Enehano dále uvádí, že s úbytkem byrokracie souvisí i další přínos digitalizace a automatizace, kterým je větší pohodlí zákazníků. To by mělo být hlavní přidanou hodnotou podle 13 % lidí.

Pro mladé lidi do 26 let věku je komfort dokonce jasně na prvním místě, hlavním přínosem digitalizace by měl být podle více než čtvrtiny z nich. S pohodlím může souviset i rychlost vyřízení požadavků. Právě zrychlení služeb si od digitalizace slibuje desetina lidí.

„Například nezbytné osobní návštěvy firmy nebo pobočky kvůli maličkostem či formalitám jsou velmi obtěžující. Bezkontaktní obsluhu klientů řešíme s firmami velmi často a očekáváme, že již během tohoto roku půjde o zcela běžnou službu nejen v bankách,“ říká Mach.

Bezpečnost na třetím místě

Oblastí, o které se v souvislosti s digitalizací a automatizací zase tolik nemluví, je podle Enehano bezpečnost. Pro zákazníky firem je ale i tento aspekt důležitý. Primárně zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb očekává od digitalizace 13 % lidí. Obzvlášť klíčová je vyšší bezpečnost pro lidi okolo 50, 60 let.

Na jednu stranu je proto velmi důležitá edukace těchto lidí, na druhou stranu právě tito zákazníci očekávají, že se společnosti postarají o zajištění bezpečnosti v případě použití digitálních služeb.

Posledním stěžejním přínosem digitalizace a automatizace by podle samotných zákazníků mělo být zlevnění služeb poskytovaných firmami. Nižší ceny očekává na prvním místě 12 % lidí.

„Digitalizace i automatizace by měly firmám ušetřit personální náklady, což by mělo přispět ke snížení cen některých služeb. Typicky se jedná o různé druhy poplatků, například za převod mezi účty,“ dodává Mach.

Mezi další očekávané přínosy digitalizace, které jsou podle zákazníků firem důležité, ale nejsou úplně na prvním místě, patří chytřejší služby, méně obtěžování ze strany firem, větší dostupnost služeb, menší chybovost a také méně spamu.

Graf – Co by především měla zákazníkům přinést digitalizace a automatizace služeb poskytovaných firmami?

Zdroj: Enehano Solutions