Enehano v roce 2022 utržilo 130 milionů korun, čeká další růst

Společnost Enehano oznámila, že v loňském roce bez investorů překročila obrat ve výši 130 milionů korun. Do pěti let navíc chce být jedničkou ve střední Evropě, vybudovat holding s několika dceřinkami a překonat půlmiliardový obrat.

Enehano se rozšiřuje i do nových zemí. Vybudovalo dvě pobočky na Slovensku a rozšiřuje tamější tým, dalším cílem zahraniční expanze je Skandinávie. Dalšími oblastmi, které budou v expanzi následovat, je Benelux a tzv. DACH region, který zahrnuje Německo, Rakousko a Švýcarsko.

Nad rámec závazku přispívat po příštích pět let na dobročinné aktivity částkou 1 % z ročního obratu navíc Enehano vyhlásilo další ambiciózní cíl, kterým je dosažení obratu přes půl miliardy korun do dalších pěti let.

„Naším hlavním cílem pro letošní rok je implementovat CSR do našich firemních procesů, dlouhodobě podporovat tyto aktivity, a především inspirovat další společnosti,“ říká Jiří Mach, zakladatel a CEO Enehana.

Zdroj: Enehano