Eset představuje řešení NetProtect pro telco a ISP

Společnost Eset přináší novou nabídku produktů pro segment poskytovatelů telekomunikačních a internetových služeb (Telco a ISP) s cílem poskytnout spotřebitelům moderní ochranu proti hrozbám na internetu.

Nová nabídka zahrnuje řešení Eset NetProtect for Mobile a Eset NetProtect for Mobile Advanced pro mobilní sítě, a Eset NetProtect for Home Advanced pro pevnou síť.

Chrání zařízení zákazníků připojená k pevným nebo mobilním sítím poskytovatelů telekomunikačních a internetových služeb před škodlivými webovými doménami nebo kategoriemi domén, například před malwarem, phishingem a potenciálně nechtěným obsahem.

Portál na správu umožňuje koncovým uživatelům spravovat nastavení produktu Eset NetProtect na připojených zařízeních včetně seznamu povolených a blokovaných domén a nabízí zprávy o úrovni zabezpečení.

Eset vyzdvihuje, že díky integraci do síťových služeb telekomunikačních a internetových operátorů a existujícímu aktivačnímu procesu nevyžadují řešení Eset NetProtect, která jsou kompatibilní s operačními systémy Android a iOS, instalaci softwaru na zařízeních koncových uživatelů.

Zdroj: Eset