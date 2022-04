Společnost Eset ve své pravidelné zprávě uvádí, že ve více než pětině detekovaných případů zůstal v březnu hlavní hrozbou pro platformu macOS v České republice adware Pirrit. Bezpečnostní analytici tento reklamní malware pravidelně detekují již od minulého roku.

V březnu Eset zaznamenal ve statistikách návrat trojského koně Downloader.Adload. Ten se svým chováním snaží uživatele přimět ke stažení dalších programů v podobě známých a populárních aplikací a nástrojů.

„Trojský kůň Adload se šíří poměrně agresivním způsobem, kdy zneužívá známých balíků software nebo her,“ vysvětluje Jiří Kropáč, vedoucí virové laboratoře Esetu v Brně s tím, že v březnu experti odhalili balík, ve kterém útočníci šířili adware spolu s nelegitimní verzí hry Heroes of Might and Magic.

Eset upozorňuje, že výsledkem působení trojského koně Adload je stažení dalšího škodlivého kódu, který opět zobrazuje nevyžádanou reklamu. Může dokonce také sbírat citlivé informace o uživateli a jeho chování na internetu.

Nejčastější kybernetické hrozby v České republice pro platformu macOS za březen 2022:

1. OSX/Adware.Pirrit (26,51 %)

2. OSX/TrojanDownloader.Adload (8,43 %)

3. OSX/Adware.MaxOfferDeal (4,82 %)

4. OSX/Adware.Bundlore (4,82 %)

5. OSX/Adware.InstallCore (3,61 %)

Zdroj: Eset