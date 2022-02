Eset v Česku v roce 2021 utržil přes 460 milionů korun, rostl napříč všemi segmenty

Česká pobočka společnosti Eset zveřejnila hospodářské výsledky za loňský rok, z nichž vyplývá, že kompletní výnosy dosáhly hodnoty 461,5 milionu korun. To je nejvíce v historii české pobočky, která v loňském roce oslavila 20 let působnosti v České republice.

„Obchodní výsledky jsou vysvědčení, které nám vystavují naši zákazníci a naši uživatelé. Mám pochopitelně velkou radost, že jsme i v minulém roce obstáli, a to přes to, nebo právě pro to, kolik úsilí nás to stálo,“ říká Filip Navrátil, obchodní ředitel české pobočky Esetu.

„Pro letošní rok máme nastavený dvouciferný cíl, který je ambiciózní, ale jednoznačně dosažitelný. Během posledních dvou let jsme upravili produktovou nabídku a zavedli nové distribuční kanály, které nám pomohou našeho cíle dosáhnout,“ upřesňuje.

Úspěch ve všech segmentech

Eset uvádí, že loňský rok byl pro českou pobočku úspěšný napříč segmenty. U domácích uživatelů byl posun k volbě produktů vyšších řad, zároveň se zvýšil zájem o ochranu alternativních platforem. Nejvyšší meziroční nárůst byl zaznamenán u produktu na ochranu macOS, a to o 26 %.

„V segmentu firemních zákazníků byl největší zájem o bezpečnostní produkty, které obsahovaly pokročilé bezpečnostní technologie jako cloudový sandbox nebo EDR. Zde jsme sledovali nárůst o více než 450 %,“ popisuje Navrátil.

„Dále pozorujeme zvýšený zájem zákazníků o produkty s centrální správou v cloudu – meziročně o více než 200 % – což odpovídá současnému trendu, kdy firemní zákazníci nechtějí budovat IT infrastrukturu pro provoz vlastního řešení,“ dodává.

Společnost Eset upřesňuje, že dlouhodobě dosahuje vysoké míry věrnosti uživatelů. U domácích uživatelů se jedná o 80 %, v segmentu malých a středních firem je věrnost 89 %, v segmentu Enterprise více než 90 %.

Očekávání od letošního roku

V segmentu Managed Service Provider (MSP), Eset meziročně vyrostl o 87 %. V letošním roce se očekává ještě výraznější nárůst související s větším zapojením prodejců v rámci partnerského programu. Společnost plánuje ještě více připravovat prodejce na tento způsob prodeje, a to formou školení a rozvojových a motivačních programů.

S ohledem na úspěšně implementované změny v distribučních kanálech i produktech samotných a jejich pozitivní přijetí jsou očekávání společnosti Eset od výsledků na českém trhu v letošním roce vysoká.

„Naší ambicí je dosáhnout na konci roku dvouciferného růstu a překonat hranici půl miliardy korun v tržbách. Věřím, že jsme schopni toho dosáhnout, protože Eset je stabilní firma se špičkovým produktem a zcela bezkonkurenční úrovní zákaznické a technické podpory,“ shrnuje Navrátil.

