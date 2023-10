Eset: Zdrojem škodlivého kódu pro Android byly letos v létě nejčastěji mobilní hry

Společnost Eset ve své pravidelné zprávě o hrozbách pro zařízení s operačním systémem Android uvádí, že hlavními zdroji škodlivých kódů pro chytré telefony zůstaly i v srpnu mobilní hry.

Jejich prostřednictvím se podle analytiků tentokrát šířily všechny nejčastěji detekované hrozby, včetně trojského koně Hiddad – jeho detekce v srpnu opět vzrostly, tentokrát téměř na třetinu všech případů. Trojský kůň Hiddad se tak letos v létě stal hlavním představitelem kybernetických hrozeb pro zařízení s Androidem.

„[…] Srpnová statistika potvrzuje naše dlouhodobé pozorování situace na platformě Android – v létě čeští uživatelé potřebují celou řadu aplikací, od her, se kterými tráví svůj volný čas, až po aplikace k cestování nebo ke sportu. A toho samozřejmě kybernetičtí útočníci rádi využijí,“ říká Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce Esetu.

Eset upozorňuje, že na trojského koně Hiddad uživatelé stále nejčastěji narazí v různých hrách, které využívají popularitu Minecraftu, ať už se jedná o hry s jiným jménem, ale stejným principem hry, anebo o zcela jiné hry, které využívají jen fotky s ukázkami hry Minecraft.

Hry pokryjí všechny věkové kategorie

Kyberbezpečnostní analytici dále zjistili, že škodlivý kód se šířil také prostřednictvím upravené verze hry Limbo, a to konkrétně adware Andreed. Ten se dále objevil i v upravené verzi programu Google Chrome.

V posledních měsících mohou ale uživatelé v České republice narazit také na malware Spy.SpinOk, který má funkce spywaru. V srpnu se nejvíce šířil prostřednictvím her Tower Raider: FAST & FUN APP nebo Emoji Blox.

Bezpečnostní specialisté uživatelům opakovaně doporučují rizika spojená se stahováním her nepodceňovat. Hrozby pro platformu Android se velmi rychle vyvíjí a útočníci navíc velmi dobře znají chování uživatelů. Ti by měli zvážit stahování programů a her mimo oficiální obchod Google Play.

Nejčastější kybernetické hrozby v České republice pro platformu Android za srpen 2023:

1. Android/Hiddad.BAQ trojan (31,55 %)

2. Android/Andreed trojan (11,41 %)

3. Android/Spy.SpinOk trojan (5,63 %)

4. Android/Agent.ELP trojan (4,77 %)

5. Android/Agent.CZB trojan (3,61 %)

6. Android/Hiddad.BAP trojan (3,10 %)

7. Android/Spy.Agent.CTK trojan (2,67 %)

8. Android/Agent.ELC trojan (2,45 %)

9. Android/Spy.Agent.BYP trojan (1,88 %)

10. Android/TrojanDropper.Agent.GKW trojan (1,59 %)

Zdroj: Eset