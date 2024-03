Evolveo rozšiřuje nabídku o sklápěcí mobil EasyPhone FS

Výrobce: Evolveo

Evolveo Distributoři ČR: Abacus Electric

Abacus Electric Cena: od 1 490 Kč

od 1 490 Kč Více informací: https://eshop.evolveo.cz/evolveo-easyphone-fs--vyklapeci-mobilni-telefon-2-8--pro-seniory-s-nabijecim-stojankem--cervena-barva/

Vybavený seniorský telefon Evolveo EasyPhone FS má přehledné a jednoduché menu, velká tlačítka a jemně profilovaný povrch pro snadnou manipulaci a zabraňuje vyklouznutí z ruky. Je možné nastavit osm rychlých předvoleb či využít funkci Fotokontakty rovněž pro osm čísel.





Mobil pro důchodce je vybaven několika samostatnými tlačítky, jako je mechanické tlačítko pro odemčení nebo uzamčení klávesnice, pro ovládání hlasitosti, svítilny, fotoaparátu nebo pro zmíněné fotokontakty. Nechybí ani velké tlačítko SOS. Po jeho stisknutí telefon začne vytáčet předvolená čísla a odešle na ně nouzovou zprávu včetně informace o poloze. Je možno zvolit až pět telefonních čísel, na které bude voláno a zaslána SMS.

Mobilní telefon pro seniory disponuje 3.0Mpx fotoaparátem s výkonným LED bleskem. Fotografie lze uložit nebo zaslat jako zprávu MMS. Vestavěné FM rádio má automatické ladění. USB-C dobíjecí port rychle nabije 1000mAh baterií. Telefon je dodáván s nabíjecí kolébkou, do kterého stačí telefon zasunout a nabíjení se spustí automaticky.

K určení polohy telefon využívá tři různé technologie podle jejich aktuální dostupnosti: GPS signál, WiFi a mobilní síť GSM. Každá z nich je pro určení polohy limitována, ale jejich kombinací je telefon schopen podat co nejpřesnější výsledek v dané chvíli a umožňuje zaslat SMS se svou aktuální polohou do jiného telefonu. To může být důležité v případě, kdy se nelze s majitelem telefonu spojit. V telefonu lze nastavit kontakty osob, které jsou oprávněny tuto polohu zjišťovat. Chytrý senzor dokáže vyhodnotit, že došlo k pádu telefonu nebo důchodce a automaticky začne vytáčet předvolená čísla a zasílat SMS.

Dostupnost a cena

Tlačítkový telefon Evolveo EasyPhone FS je dostupný ve dvou provedeních (červená a černá) od 1 490 Kč.

Zdroj: Evolveo