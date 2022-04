František Leiter, M2C: Klíčem k zavádění inovací je znalost byznysu zákazníka

Na začátek odpusťte obligátní otázku, ale vnímáte pandemii jako urychlovač digitalizace?

Stoprocentně. Za poslední dva roky došlo k výraznému urychlení přijímání technologických novinek u našich klientů.

Brali to spíše jako nutnost, nebo příležitost?

Řekněme, že napřed jako nutnost a posléze jako příležitost. Digitalizace představuje velkou a těžkou změnu, která stojí spoustu času a prostředků, takže ten proces byl spíše postupný a zpočátku se opravdu řešilo hlavně to, co bylo nutné. Například přišlo nařízení, že obchodní centra musejí začít omezovat počty návštěvníků, takže klienti začali poptávat řešení pro počítání osob. Podobná situace byla i s termokamerami, kde v podstatě každý průmyslový klient hledal řešení pro měření tělesných teplot. Touto cestou to celé začalo.

Chápu to správně, že digitalizace tímto způsobem strčila nohu do dveří a získala si prostor pro další inovace?

Je to tak. Postupem času začali klienti být digitalizaci více otevření a my jsme je mohli začít oslovovat s dalšími technologickými novinkami, které už přímo nesouvisely s pandemií. Ještě zmíním jeden trend posledních dvou let, jímž byl obrovský rozvoj e-commerce a s ním související boom logistických služeb. Ty se staly dalším výrazným zdrojem investic.

Existuje kromě pandemie ještě nějaký další podobně velký trend, který motivuje podniky zavádět nové technologie?

Ano, jiným zásadním trendem je, že se firmy, přinejmenším tady u nás v Evropě, začaly vážněji zabývat otázkou klimatické změny. Opět zmíním příklad – máme krásné řešení pro logistické a průmyslové areály a další velké budovy s plochými střechami, kde pomocí laserových senzorů monitorujeme zatížení střešních nosníků a zároveň pracujeme s predikcí počasí, abychom byli připravení na silné sněžení, déšť nebo vítr.

Dalším souvisejícím faktorem je snaha Evropské unie snižovat uhlíkovou stopu budov a bohužel také konflikt na Ukrajině, který vytváří tlak na energetickou úspornost a udržitelnost. Zákazníci si tohle začínají uvědomovat a přemýšlejí, jak zefektivnit nakládání s energiemi ve svých budovách. My v M2C na to máme platformu. Uděláme u klienta prvotní audit, na jehož základě mu doporučíme konkrétní opatření od instalací čidel přes monitoring a kontrolu až po finální reporting.

Obecně platí, že pandemie i téma udržitelnosti nutí firmy šetřit. Největší poptávka v oblasti digitalizace je proto po optimalizaci procesů. Firmy jinými slovy vyhledávají digitální řešení, která jim pomohou uspořit náklady. Ono to vlastně jde všechno ruku v ruce – pokud dokážeme snížit spotřebu energie, tak uspoříme peníze a zároveň snížíme uhlíkovou stopu.

Optimalizace procesů je velmi široký pojem. Můžeme si to přiblížit na příkladu?

Samozřejmě. Dobrým příkladem je naše řešení M2C e-Reception, které, jak napovídá jeho název, původně vzniklo „jen“ pro zefektivnění obslužnosti budov, ale posléze se rozvinulo v komplexní systém pro logistické a průmyslové areály. Změna byla postupná – na začátku někoho napadlo, že přece není téměř žádný rozdíl mezi správou přístupů osob do budovy a vjezdů kamionů do areálu, vzápětí se k tomu začaly nabalovat další funkce, a nakonec jsme zdigitalizovali všechny kroky od příjezdu přes nakládku či vykládku až po odjezd. Najednou jsme měli v rukou kompletní řešení pro yard management, dnes ho máme nasazené v areálech, do kterých jezdí desítky až stovky kamionů denně, a pomáháme tam efektivně řídit provoz s minimálním lidským zásahem. Přesně takhle vypadají úspory, o kterých jsem hovořil.

Důležitou oblastí vašeho byznysu je videodohled. Předpokládám, že digitalizace se nevyhýbá ani tomuto segmentu.

Rozhodně ne. Dokonce bych řekl, že digitalizace v této oblasti je jednou z nejpokročilejších, protože se děje nejdelší dobu, v podstatě už od chvíle, co jsme začali přecházet z analogových systémů na IP kamery. Před deseti lety seděli operátoři v místnosti a každý z nich sledoval najednou až třicet kamer. Dnes většinu této práce zastanou digitální nástroje, které monitorují streamy z kamer a na základě předdefinovaných pravidel posílají alerty operátorům v případě, že zaznamenají nějakou nestandardní aktivitu. Opět zde dochází k výrazné úspoře nákladů, neboť pokročilým vzdáleným dohledem můžete nahradit lidskou ostrahu v terénu.

Zároveň můžete dosáhnout velké flexibility díky integraci videodohledu a dalších systémů. Představte si, že je noc a v areálu se musejí uskutečnit nějaké nezbytné práce, přijede opožděný kamion nebo zkrátka nastane nějaká podobná nestandardní situace. My o tom dostaneme notifikaci, a aniž bude v areálu fyzicky přítomná ostraha, naši operátoři na dálku otevřou vrátnici, pustí návštěvu dovnitř. Celou dobu přes kamery monitorují, co tam dělá, a dejme tomu za půl hodiny ji zase pustí ven. A zákazník zaplatí pouze za tu půlhodinu. Podobným způsobem nabízíme také videopatroly, kdy náš operátor například jednou denně ručně zkontroluje streamy z kamer po celém areálu, opět namísto toho, aby tam chodila fyzická ostraha. Ty možnosti jsou opravdu široké, a to zatím hovoříme jen o bezpečnostním rozměru videodohledu.

Jaké jsou ty další rozměry?

V zásadě vždy jde o další analytický proces, který je nadstavbou k základnímu řešení a plní nějaký specifický účel. Ukázku využití analytických softwarů v praxi můžeme demonstrovat na propojení kamerového systému a nového softwaru M2C nazvaného TrackSys. Cílem je zajistit dohled nad korektností pokladních transakcí na jednotlivých pokladnách klienta. Hlavní důraz se klade na dodržování interních předpisů a norem spojených s obsluhou zákazníka na pokladní přepážce. Je to integrační platforma, která v sobě kombinuje konkrétní podezřelé transakce a odpovídající úsek videozáznamu z kamerového systému.

Přidanou hodnotou tohoto softwaru je schopnost zobrazit v jednu chvíli jak videozáznam z konkrétní pokladny, tak účtenku včetně všech markovaných položek. Pro uživatele se tedy stává proces vyhodnocování podezřelých transakcí velice efektivním. TrackSys se v porovnání s původní metodou zpracování dat jeví jako efektivnější řešení nejen z pohledu vyhodnocování u nás v M2C, ale i na straně klienta, kterému pomáhá snížit ztráty například z interní kriminality.

Říkám si, že teď už jenom zbývá naučit AI, aby poznala jednotlivé zboží…

Možná si to říkáte v nadsázce, ale přesně na tomhle teď pracujeme. Jak jsem již výše zmiňoval, digitalizace je postupná. Začínali jsme s excelovými tabulkami a teď směřujeme k plné automatizaci.

Chápu to správně, že podobné analytické nadstavby jsou dnes vaší hlavní přidanou hodnotou?

Je to jeden ze způsobů, jak můžeme výrazně pomoci našim klientům, ano. V M2C máme kapacitně silné datové sklady, díky kterým můžeme sbírat data z různých senzorů a kamer, zpracovávat je a on-line poskytovat klientovi business intelligence reporting. Velký posun v tomto ohledu přinesla pandemie, kdy zákazníci začali o podobná řešení projevovat podstatně vyšší zájem a my jsme díky tomu měli možnost integrovat spoustu technologií, začít sbírat data a dodávat klientům cenné informace. Samotní zákazníci pak začali přicházet s vlastními zajímavými nápady, jak tato řešení využít. My jsme se díky tomu naučili, že v podstatě neexistují data, která by se nedala nějak využít.

Asi vás musím poprosit o další příklad…

Máme systém, který se nazývá Multi-camera tracking. Můžete si pod ním představit sestavu několika obrazově propojených kamer, které monitorují pohyb zákazníka v určitém prostoru, např. prodejně, a mohou tak poskytnout důležité informace o jeho chování. Ze získaných dat jsme schopní vyhodnotit, kudy zákazníci nejčastěji chodí, ve které části prodejny se nejvíce zdržují, kde postávají, co nakupují apod. Na základě takové analýzy dat získá klient informace o obchodním potenciálu na prodejně, může podle těchto informací verifikovat layout prodejny, přeskládat zboží apod.

Dalším příkladem je využití analýzy dat z kamerového systému v obchodních centrech. Provozovatelům center dokážeme např. poskytnout informace o počtu zákazníků vstupujících do jednotlivých nájemních jednotek. Pomocí těchto dat mohou následně argumentovat při případných jednáních se svými nájemci o výši nájmu.

Musí firma, která chce digitalizovat své klienty, napřed začít u sebe?

Z mého pohledu určitě ano. Nedokážu si představit, že bychom mohli pomáhat klientům s technologickými řešeními a nabízet digitální inovativní produkty, pokud bychom sami nefungovali digitálně.

Jak vypadala vaše vlastní transformace?

Naše cesta v M2C začala už v době před pandemií, kdy jsme opravdu silně investovali do digitalizace a budovali si nové kompetence. Mimochodem, mělo to pozitivní vedlejší efekt v tom, že nás pandemie vlastně příliš nezaskočila, protože jsme byli už z dřívějška zvyklí například vést interní komunikaci přes Teams.

Na začátku jsme probírali, že podstatou digitalizace je optimalizace procesů a odstraňování neefektivity. My jsme nebyli výjimkou a hezky se to ilustruje například na tom, jak jsme vyřešili procesy související s inspekcemi. Původní systém vypadal tak, že si auditor vytiskl checklist, vyrazil na inspekci, propiskou si odškrtal jednotlivé položky, večer si na hotelu otevřel počítač, všechno přepsal do Excelu a odeslal to e-mailem do firmy. Takhle funguje spousta organizací, ale my jsme se snažili hledat nějaké zlepšení a celý proces digitalizovat.

Máme velkou výhodu v tom, že disponujeme vlastním interním vývojový týmem, což nám dává svobodu vytvářet vlastní digitální nástroje přesně podle našich potřeb, zatímco jiné firmy musejí používat nějaká generická řešení nebo si je nechávat poměrně nákladně vyvíjet na míru u externího dodavatele. V tomto případě jsme si vytvořili krásný auditní systém, který má každý inspektor v telefonu, přičemž zadaná data se automaticky odesílají dál. Stejným způsobem jsme přistupovali k digitalizaci všech ostatních procesů ve firmě.

Je možné tyto zkušenosti následně aplikovat i při digitalizaci u zákazníků?

V principu ano, nicméně v praxi musíte vždy přihlížet k tomu, jak funguje byznys konkrétního zákazníka. V našem případě se zřídka stává, že by za námi přišel klient a řekl: „Prosím, pomozte nám digitalizovat části procesů.“ Naopak jsme to my, kdo proaktivně klientům říká: „Máme představu, jak asi funguje váš byznys, a napadlo nás, jak ho ještě vylepšit. Chcete si to poslechnout?“

Stojí digitalizaci v cestě nějaké překážky, pomineme-li finanční aspekt?

Částečně ano. Jak už jsem říkal, digitalizace je velká změna, která stojí velké množství času, lidských zdrojů a nemalých finančních prostředků. Je to krok do neznáma, zákazníci mívají přirozeně obavy a my v M2C jsme tu od toho, abychom je celým tím procesem provedli a usnadnili jim ho. Ze všeho nejdůležitější je nakonec vždy klientova důvěra – jak v nás, tak i v daný digitální produkt.

ChannelWorld, který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopis. V tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně, najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály, působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Zdroj: ChannelWorld