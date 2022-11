Gartner: CIO chtějí urychlit návratnost investic do digitálních technologií

Společnost Gartner zveřejnila výsledky svého každoročního průzkumu mezi řediteli IT a vedoucími pracovníky v oblasti technologií. V něm odhalila, že ředitelé IT musí přijmout opatření, aby zrychlili dobu dosažení hodnoty a dosáhli nejvyššího i nejnižšího růstu podniku díky investicím do digitálních technologií.

„CEO a správní rady očekávali, že investice do digitálních aktiv, kanálů a digitálního byznysu urychlí růst nad rámec dosavadních možností. Nyní vedení podniků očekává, že se tato digitální zlepšení projeví ve finančních výsledcích,“ říká Daniel Sanchez-Reina z Gartneru.

CIO v regionu EMEA podle něj očekávají, že v roce 2023 vzrostou rozpočty na IT v průměru o 4,4 %, což je méně než předpokládaná globální inflace ve výši 6,5 %. Ředitelé IT tak budou mít reálně k dispozici méně peněz než minulý rok.

Analýza průzkumu odhalila čtyři způsoby, jak mohou ředitelé IT dosáhnout digitálních dividend a prokázat finanční dopad investic do technologií.

Stanovení správných digitálních priorit

Respondenti průzkumu seřadili cíle exekutivy v oblasti investic do digitálních technologií za poslední dva roky. Dva hlavní cíle byly zlepšení provozních parametrů (53 %) a zlepšení zákaznické (či občanské) zkušenosti (45 %). Pro srovnání, pouze 27 % uvedlo jako primární cíl růst příjmů a 22 % zlepšení nákladové efektivity.

„CIO musí upřednostňovat digitální iniciativy orientované na trh a růst,“ uvádí Sanchez-Reina. „Pro některé CIO to znamená vystoupit z komfortní zóny interní automatizace back-office a místo toho se zaměřit na iniciativy zaměřené na zákazníky nebo voliče.“

Průzkum dále odhalil, že byznys prioritami z pohledu CIO jsou v regionu EMEA pro zbytek roku 2022 a rok 2023 růst a digitální transformace. Hlavní oblastí, v nichž budou CIO v roce 2023 navyšovat výdaje, je kybernetická a informační bezpečnost (70 %).

Následují BI a datová analytika (53 %) a cloudové platofrmy (48 %). Pouze třetina (34 %) pak plánuje zvyšování investic do AI a čtvrtina (24%) do hyperautomatizace.

Vytvoření hierarchie metrik

Průzkum zjistil, že 94 % organizací v regionu EMEA má problémy s vytvořením vize digitální změny, často kvůli protichůdným očekáváním různých zúčastněných stran.

„Máme tu situaci kdy ředitel marketingu, ředitel obhodu, finanční ředitel a další členové podnikového vedení spolu soutěží o to kdo se v digitální transformaci dostane nejdál – to zaměstnává CIO v situaci, zatímco neexistuje jednotná digitální strategie,“ popisuje Sanchez-Reina.

Hlavním problémem absence digitální vize je podle analytiků společnosti Gartner neexistence sdíleného a kvantifikovaného byznys cíle napříč celou organizací.

„Například každé oddělené podniku má své vlastní iniciativy v oblasti zlepšování zákaznické zkušenosti, ty ale nejsou sladěny a uspořádány kolem společného obchodního cíle – například konkrétního zvýšení objemu prodejů,“ vysvětluje Sanchez-Reina.

Řešením podle Gartneru je, že každé jedno oddělení bude mít svou vlastní metriku, jež podporuje (nebo je napojena na) společný (či stejný) obchodní výsledek či cíl.

Poskytněte své IT talenty fúzním týmům

„Přílišná závislost na IT zaměstnancích při poskytování digitálních řešení odráží tradiční způsob myšlení, který může bránit agilitě,“ uvádí Sanchez-Reina.

„CIO musí přistoupit na rovnoměrnější rozdělení odpovědnosti za digitální řešení. Lepší vybavení a zmocnění osob mimo IT – zejména tzv. byznys technologů – k rozvoji digitalizovaných funkcí, aktiv a kanálů může pomoci v rychlejším dosahování obchodních cílů,“ dodává.

Zapůjčování IT pracovníků do fúzních týmů, které kombinují podnikové experty, podnikové technology a zaměstnance IT, umožní rychleji formovat týmy, jež jsou zaměřeny na dosažení digitálních obchodních cílů, a zároveň otevře cestu k reciprocitě, například k integraci byznys expertů do fúzních týmu vedených IT.

Řešení nedostatku talentů hledáním na netradičních místech

Gartner v neposlední řadě odhalil, že řada CIO a IT ředitelů čelí neustále problémům s hledáním a najímáním kvalitních IT talentů schopných urychlit digitální iniciativy. V průzkumu se nicméně analytikům podařilo identifikovat řadu nevyužitých zdrojů technologických talentů.

Například pouze 12 % podniků v regionu EMEA využívá studenty (prostřednictvím stáží a vztahů se školami) k rozvoji technologických schopností a pouze 24 % využívá tzv. gig pracovníky (dočasné kontraktory).

„CIO jsou často omezováni politikami týkajícími se preferovaných poskytovatelů nebo pracovních smluv. Měli by vedení podniku i personálnímu oddělení zdůraznit, že využití netradičních zdrojů může zvýšit a urychlit návratnost digitálních investic,“ uzavírá Sanchez-Reina.

Zdroj: Gartner