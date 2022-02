Gartner: Do roku 2025 se více než polovina podnikových výdajů na IT přesune do cloudu

Společnost Gartner ve své aktuální zprávě odhaduje, že celosvětové podnikové výdaje na veřejný cloud ve vybraných segmentech trhu v roce 2025 předstihnou investice do tradičního IT.

Gartner sleduje jen ty kategorie podnikových IT, které mohou přejít do cloudu, v rámci trhů aplikačního softwaru, infrastrukturního softwaru, služeb podnikových procesů a systémové infrastruktury.

Do roku 2025 se podle analytiků přesune 51 % výdajů na IT v těchto čtyřech kategoriích z tradičních řešení do veřejného cloudu; v roce 2022 to přitom bude 41 %. Do cloudových technologií budou přitom v roce 2025 směřovat téměř dvě třetiny (65,9 %) výdajů na aplikační software.

„Poskytovatelé technologií a služeb, kteří se nedokážou přizpůsobit tempu přesunu do cloudu, čelí čím dál silnějšímu riziku, že zastarají nebo v nejlepším případě budou odsunuti na trhy s nízkým růstem,“ upozorňuje Michael Warrilow z Gartneru.

Vybrané segmenty jako příslib rychlého růstu

Gartner dále nastiňuje, že v letošním roce budou sice tradiční nabídky tvořit 58,7 % adresovatelných příjmů, ale růst na tradičních trzích bude mnohem nižší než v případě cloudu.

Pokračující posun ke cloudu bude podle analytiků pohánět zejména poptávka po integračních schopnostech, agilních pracovních procesech a složitelné architektuře související se spouštěním dlouhodobých iniciativ digitální transformace a modernizace.

Poskytovatelé technologií a služeb mohou podle Gartneru využít současného trendu tak, že se zaměří na segmenty, kde k posunu do cloudu dochází v nejvyšší míře. Zároveň by měli dál pokračovat v hledání nových cloudových příležitostí s potenciálem vysokého růstu.

Analytická společnost dává za příklad segmenty související s infrastrukturou, jež mají nižší úroveň penetrace cloudu. U nich se totiž očekává, že porostou rychleji než segmenty jako jsou podnikové aplikace, které jsou již vysoce penetrovány.

Graf – Vývoj výdajů na podnikové IT 2019–2025



Autor: Gartner

Zdroj: Gartner