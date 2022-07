Gartner: Celosvětové výdaje na IT v roce 2022 vzrostou jen o 3 %

Společnost Gartner odhaduje, že globální investice do IT se i kvůli inflaci v letošním roce vyšplhají na 4,5 bilionu dolarů, což představuje meziroční růst o 3 %. Lepší vývoj brzdí zejména nižší výdaje spotřebitelů na PC, tablety a tiskárny.

„Centrální banky po celém světě se zaměřují na boj s inflací, přičemž se očekává, že celková míra inflace do konce roku 2023 klesne. Neočekává se však, že by současná úroveň volatility odradila investiční plány ředitelů IT pro letošní 2022,“ vysvětluje John-David Lovelock z Gartneru.

Důležitost vhodného investování prostředků podle Lovelocka zdůrazňuje to, že organizace, které neinvestují v krátkodobém horizontu, budou pravděpodobně ve střednědobém horizontu zaostávat a riskují, že v dlouhodobém horizontu zaniknou.

Cloud a služby pro všechny

Při pohledu na růst cen a nejistotu dodávek, jež ještě umocnila ruská invaze na Ukrajinu, se CIO podle Gartneru ještě více odklánějí od vlastnictví ke službám. I proto by investice do cloudu měly v roce 2022 vyrůst o 22,1 %, tedy vysoko nad průměrem pro celé IT.

Ruku v ruce stoupají i výdaje na IT služby (o 16,6 %) a na systémy pro datacentra (o 11,1 %). Analytici navíc očekávají, že cloudové poradenství a cloudové řízené služby letos porostou v o 17,2 % na 255 miliard dolarů.

Očekává se také, že celosvětové výdaje na software v roce 2022 vzrostou o 9,6 % na 806,8 miliardy dolarů a globální výdaje na IT služby podle předpovědí dosáhnou 1,3 bilionu.

Outsourcing banálních i klíčových úkolů

Dobrou zprávou podle analytiků je, že kritický nedostatek odborníků na IT, se kterým se potýká celý svět, by měl do konce roku 2023 odeznít. Organizace totiž ve větší míře dokončí svoji digitální transformaci a budou tak mít více času na zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců.

Poskytovatelé technologických služeb zároveň zvyšují ceny IT, aby mohli nabízet konkurenceschopné platy. To dle Gartneru v blízké budoucnosti povede k nárůstu výdajů na software a služby.

Co se organizace práce týče, Lovelock odhaduje, že bude docházet k ještě většímu rozmachu využívání externích IT služeb, a to jak pro úkoly, které vyžadují nižší odbornost, tak i pro kritickou strategickou práci, která vyžaduje špičkové dovednosti, kterých kmenoví zaměstnanci často nedosáhnou.

Tabulka – Odhad celosvětových výdajů na IT 2021 – 2023 (miliardy dolarů)

Výdaje 2021 Změna 2021 Výdaje 2022 Změna 2022 Výdaje 2023 Změna 2023 systémy pro DC 191,001 6,4 % 212,218 11,1 % 221,590 4,4 % software 735,869 14,7 % 806,800 9,6 % 902,182 11,8 % zařízení 808,580 16,0 % 767,872 –5,0 % 790,888 3,0 % IT služby 1 207,966 12,8 % 1 283,192 6,2 % 1 389,169 8,3 % kom. služby 1 458,527 3,8 % 1 464,551 0,4 % 1 505,733 2,8 % Celkem 4 401,944 10,2 % 4 534,632 3,0 % 4 809,561 6,1 %

Zdroj: Gartner