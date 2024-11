Gartner: Držte si klobouky, investice do IT v Evropě příští rok vyrostou o 8,7 %

Nejnovější prognóza společnosti Gartner počítá s tím, že evropské výdaje na IT se v roce 2025 vyšplhají na 1,28 bilionu dolarů, což představuje 8,7% nárůst oproti roku 2024. Za letošní rok by investice do IT v Evropě měly dosáhnout 1,18 bilionu.





„Rozmach budování infrastruktury související s umělou inteligencí v Evropě žene vzhůru výdaje na systémy datových center,“ uvedl John-David Lovelock z Gartneru.

„CIO v Evropě budou i nadále investovat do veřejného cloudu a navázaných služeb pro koncové uživatele, které se podle odhadů letos vyšplhají na 123 miliard dolarů, a zároveň budou zvyšovat výdaje na zabezpečení, které by měly v roce 2024 dosáhnout 47 miliard dolarů,“ dodal.

Víc IT, víc příjmů

Gartner si dále povšiml, že evropské podniky, které během pandemie rozpoznaly hodnotu IT, hodlají příští rok výrazně zvýšit výdaje na IT, aby si udržely konkurenceschopnost a zvýšily příjmy. Rok 2025 je by navíc mohl zlomit rekord nejvyššího tempa růstu výdajů na IT v jednom roce v Evropě od postpandemického nárůstu v roce 2021.

„Omezený úspěch mnoha pilotních projektů a ověření konceptu (proof of concept, POC) v roce 2024 bude tlačit evropské organizace k tomu, aby v roce 2025 přešly od budování vlastních řešení GenAI k nákupu a implementaci partnerských řešení,“ podotkl Lovelock.

Analytická společnost v tomto kontextu odhaduje, že výdaje na IT služby související s umělou inteligencí v Evropě vzrostou ze 78 miliard dolarů v roce 2024 na 94 miliard dolarů v roce 2025.

Pozoruhodné servery

Odhaduje se, že výdaje koncových uživatelů na servery v Evropě vzrostou v roce 2024 o 25 % v důsledku zvýšené poptávky po serverech optimalizovaných pro AI. Výdaje na servery porostou i v roce 2025, ale pomalejším tempem (11 %).

„Evropa letos zaznamenala pozoruhodný 46% nárůst výdajů poskytovatelů technologií na servery. V roce 2025 budou technologické společnosti pokračovat v budování infrastruktury potřebné pro trénování modelů GenAI,“ shrnul Lovelock.

Tabulka – Vývoj investic do IT v Evropě (miliardy dolarů)

Výdaje 2024 Růst 2024 Výdaje 2025 Růst 2025 datová centra 50,043 11,1 % 54,410 8,7 % zařízení 134,239 6,4 % 146,700 9,3 % software 254,554 11,4 % 288,163 13,2 % služby 448,572 6,6 % 489,767 9,2 % komunikace 292,280 3,0 % 302,705 3,6 % Celkem 1 179,687 6,8 % 1 281,744 8,7 %

Zdroj: Gartner