Gartner: Globální dodávky PC ve třetím čtvrtletí klesly „jen“ o 9 %

Společnost Gartner ve své aktuální zprávě uvádí, že celosvětové dodávky PC se ve třetím čtvrtletí 2023 vyšplhaly na 64,3 milionu kusů, což představuje meziroční zhoršení o 9 %. Po dvouletém útlumu by se trh nicméně měl již následujícím kvartálu vrátit k růstu.

„Vidíme náznaky, že pokles trhu PC konečně dosáhl svého dna,“ komentuje Mikako Kitagawaová z Gartneru. „Dodávky ve sledovaném období podpořila sezónní poptávka ze strany vzdělávacího segmentu, čímž kompenzovala nízký zájem po podnikových počítačích.“

Prodejci podle Kitagawaové také důsledně pokročili ve snižování zásob zařízení. Analytička v tomto kontextu očekává, že pokud nedojde ke kolapsu vánočních prodejů, zásoby se do konce roku 2023 vrátí do normálu.

Nejhorší je skoro za námi

„Dobrou zprávou pro výrobce PC je, že to nejhorší by mohlo skončit do konce roku 2023,“ nastiňuje Kitagawaová. „Trh s firemními počítači je připraven na další cyklus obměny, motivovaný aktualizací systému Windows 11.“

Zotavovat by se podle analytičky měla i poptávka po spotřebitelských zařízeních spolu s tím, jak do raných fází cyklu obnovy začínají vstupovat počítače zakoupené během pandemie.

Gartner odhaduje, že globální trh PC v následujícím roce vykáže růst o 4,9 %. Pozitivní zprávou pro všechny zúčastněné je, že by měl posilovat jak podnikový, tak spotřebitelský segment.

Nekorunovaný vítěz HP

Gartner dále uvádí, že pořadí nejvýznamnějších prodejců na celosvětovém trhu s osobními počítači se ve třetím čtvrtletí roku 2023 nezměnilo první místo v dodávkách s 25,1% podílem na trhu udržela společnost Lenovo s jednociferným meziročním poklesem.

Jediným výrobcem, který dokázal ve sledovaném období růst, je podle analytiků HP. Společnost Dell vykázala šesté po sobě jdoucí čtvrtletí poklesu dodávek. Vliv na výsledku měla slabá poptávka po podnikových PC, což je pro Dell důležitý segment.

Dodávky společnosti Apple ve srovnání s předchozím rokem prudce poklesly, částečně proto, že objem dodávek ve třetím kvartálu 2022 výrazně vzrostl v souvislosti se zmírněním výpadků z předchozích měsíců, které způsobily lockdowny v Číně.

Mrzutá situace v Číně

Co se jednotlivých regionů týče, trh PC v USA ve třetím kvartálu klesl o 9,3 %, přičemž vendory trápí zejména slabá poptávka po podnikových PC. Část poklesu ovšem kompenzoval růst dodávek chromebooků, o které projevují zájem vzdělávací instituce pro mladší žáky.

Trh PC v našem regionu EMEA meziročně oslabil o 3,6 %. Poptávka podle analytiků dosáhla nového dna, byť v tomto čtvrtletí byl pokles méně výrazný než v předchozích dvou kvartálech. Celou oblast trápí pokračující politické nepokoje, inflační tlaky a zvyšování úrokových sazeb.

„Organizace v regionu EMEA se nadále snaží přizpůsobit volatilním obchodním vyhlídkám a omezují výdaje na firemní PC jako součást strategie řízení nákladů,“ vysvětluje Kitagawaová. „Spotřebitele zase odrazuje od nákupů inflace a vysoké úrokové sazby.“

Asijsko-pacifický trh s PC meziročně propadl o 13 %. Za negativním výsledkem stojí hlavně prudký 20% sešup v Číně, kde podnikový i spotřebitelský segment drtí vládní škrty ve výdajích i problémy s nezaměstnaností.

Tabulka – Výsledky trhu PC v 3Q23 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 3Q23 Podíl 3Q23 Prodej 3Q22 Podíl 3Q22 Meziroč. změna 1. Lenovo 16,146 25,1 % 16,887 23,9 % –4,4 % 2. HP 13,531 21,0 % 12,713 18,0 % 6,4 % 3. Dell 10,320 16,1 % 12,022 17,0 % –14,2 % 4. Apple 6,266 9,7 % 8,267 11,7 % –24,2 % 5 Asus 4,876 7,6 % 5,512 7,8 % –11,5 % 6. Acer 4,388 6,8 % 4,494 6,4 % –2,4 % ostatní 8,753 13,6 % 10,709 15,2 % –18,3 % Celkem 64,279 100,0 % 70,604 100,0 % -9,0 %

Zdroj: Gartner