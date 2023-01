Gartner: Globální investice do IT letos stoupnou jen o 2,4 %

Společnost Gartner odhaduje, že celosvětové výdaje na IT měly v roce 2023 dosáhnout 4,5 bilionu dolarů, což by představovalo meziroční zlepšení nárůst o 2,4 %. Analytici tak zhoršili svoji prognózu, jelikož ještě v minulém kvartálu předpovídali růst o 5,1 %.

Inflace totiž i nadále snižuje kupní sílu spotřebitelů a osekává výdaje na zařízení. Dobrou zprávou podle analytické společnosti nicméně je, že celkové výdaje na podnikové IT se udrží na vysoké úrovni.

„Spotřebitelé a podniky čelí velmi odlišné ekonomické realitě,“ vysvětluje John-David Lovelock z Gartneru s tím, že zatímco spotřebitelské trhy drtí inflace, podniky navzdory zpomalení světové ekonomiky nadále zvyšují výdaje na digitální obchodní iniciativy.

Co víc, Lovelock dodává, že ačkoli CIO mohou kvůli turbulentní ekonomické situaci přehodnocovat priority, rozpočty na IT jsou vůči těmto otřesům relativně imunní, což znamená že recesi zatím zdárně odolávají.

Zařízení netáhnou

Gartner předpovídá, že segmenty softwaru a IT služeb by měly v roce 2023 vyrůst o 9,3 %, resp. o 5,5 %. Segment zařízení by měl letos naopak klesnout o 5,1 %, jelikož spotřebitelé i podniky prodlužují obnovovací cykly a s nákupem nových strojů vyčkávají.

„V době vrcholící pandemie zaměstnanci i spotřebitelé kvůli práci a vzdělávání na dálku nakupovali nové tablety, notebooky i mobily,“ komentuje Lovelock. „Bez pádného důvodu pro aktualizaci jsou zařízení používaná delší dobu, což se negativně podepisuje na trhu.“

Analytická společnost rovněž uvádí, že výdaje na IT do jisté míry ovlivňuje i napjatý trh práce, kdy počet volných pracovních míst na jednoho nezaměstnaného je v mnoha zemích rekordně nízký.

Vysoká konkurence o talenty je pro ředitele IT oddělení podle analytiků výzvou k najímání kvalifikovaných IT pracovníků, což omezuje růst společností, které se bez potřebných talentů snaží škálovat.

Velká přetahovaná o talenty

Současně s tím, jak rostou výdaje na software, roste podle Gartneru i trh IT služeb, jelikož se společnosti pokouší přivést externí IT pracovníky, kteří jim vypomůžou s implementací a podporou. Například výdaje na poradenství by měly v roce 2023 dosáhnout 264,9 miliardy dolarů, což představuje 6,7% nárůst oproti roku 2022.

„CIO prohrávají souboj o talenty,“ prohlašuje Lovelock a upřesňuje: „Výdaje na IT služby rostou rychleji než výdaje na interní služby v každém odvětví.“

Kvalifikovaní IT pracovníci se podle něj přesouvají od podnikových CIO k poskytovatelům technologií a služeb, kteří jsou schopní držet krok s rostoucími mzdovými požadavky, možnostmi rozvoje a kariérními vyhlídkami.

Tabulka – Odhad celosvětových výdajů na IT 2022–2023 (miliardy dolarů)

Výdaje 2022 Změna 2022 Výdaje 2023 Změna 2023



systémy pro DC 212,376 12,0 % 213,853 0,7 % software 783,462 7,1 % 856,029 9,3 % zařízení 722,181 –10,6 % 685,633 –5,1 % IT služby 1,244,746 3,0 % 1,312,588 5,5 % kom. služby 1,422,506 –2,4 % 1,423,367 0,1 % Celkem 4,385,270 -0,2 % 4,491,471 2,4 %

Zdroj: Gartner