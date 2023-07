Gartner: Globální investice do IT letos vzrostou o 4,3 %

Společnost Gartner ve své aktuální analýze prognózuje, že celosvětové výdaje na IT se v roce 2023 vyšplhají na 4,7 bilionu dolarů, což by představovalo meziroční zlepšení o 4,3 %.

Vzhledem k neutuchajícímu konkurenčnímu boji o IT talenty se ředitelé IT podle Gartneru uchýlili k větším investicím do technologií podporujících automatizaci a efektivitu. Tímto způsobem chtějí zajistit růst společností i s menším počtem zaměstnanců.

„IT projekty se přesouvají od zaměření na externí výsledky, jako jsou výnosy a zákaznická zkušenost, k většímu úsilí zaměřenému dovnitř a na optimalizaci,“ vysvětluje John-David Lovelock z Gartneru.

Hardwarová bída se protáhne

Analytická společnost odhaduje, že softwarový segment v letošním roce vykáže dvouciferný růst. Organizace totiž přesouvají výdaje do klíčových aplikací a platforem, které podporují zvýšení efektivity. Růst segmentu podpoří i zvyšování cen ze strany vendorů.

Přestože celkový výhled výdajů na podnikové IT je pozitivní a pohybuje se v kladných číslech, výdaje na zařízení v roce 2023 podle analytiků klesnou o 8,6 %. Tento segment nadále sráží dopady inflace na kupní sílu spotřebitelů.

„Segment zařízení zažívá jeden z nejhorších růstových roků v historii,“ podotýká Lovelock. „Očekává se, že výdaje na zařízení nedosáhnout na úroveň roku 2021 dříve než za tři roky, tedy v roce 2026,“ dodává.

AI proniká skrytě

Gartner rovněž uvádí, že přestože se do hledáčku řady vedoucích pracovníků v oblasti podnikání a IT dostala generativní umělá inteligence, zatím nemá na výši výdajů na IT výraznější vliv.

Analytici v tomto kontextu předpokládají, že v dlouhodobějším horizontu bude generativní AI do podniků začleněná především prostřednictvím stávajících výdajů.

„Nejlepším kanálem pro generativní umělou inteligenci na trh je software, hardware a služby, které organizace již používají,“ vysvětluje Lovelock. Většina podniků podle něj bude generativní AI zavádět pomalu a řízeně prostřednictvím upgradů nástrojů, které jsou již součástí rozpočtů na IT.

„Pokud jde o AI v tomto roce, organizace mohou prosperovat, aniž by měly umělou inteligenci aktivně nasazenou v procesech, ale neobejdou se bez příběhu a strategie,“ uzavírá Lovelock.

Tabulka – Odhad celosvětových výdajů na IT 2022–2024 (miliardy dolarů)

Výdaje 2022 Změna 2022 Výdaje 2023 Změna 2023 Výdaje 2024 Změna 2024 systémy pro DC 221,223 16,6 % 217,880 –1,5 % 235,530 8,1 % zařízení 766,279 –6,3 % 700,023 –8,6 % 748,150 6,9 % software 803,335 10,3 % 911,663 13,5 % 1 039,175 14,0 % IT služby 1 305,699 7,5 % 1 420,905 8,8 % 1 585,373 11,6 % kom. služby 1 423,075 –1,9 % 1 461,662 2,7 % 1 517,877 3,8 % Celkem 4 519,610 2,7 % 4 712,133 4,3 % 5 126,105 8,8 %

Zdroj: Gartner