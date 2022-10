Gartner: Globální trh IT si drží tempo, příští rok vyroste o 5,1 %

Společnost Gartner ve své aktuální prognóze odhaduje, že celosvětové výdaje na IT by měly v roce 2023 vyrůst o 5,1 % na 4,6 bilionu dolarů. Analytici v příštím roce očekávají silnou poptávku související se snahou stabilizovat podnikání tváří v tvář ekonomickým otřesům.

„Výdaje na podnikové IT jsou aktuálně odolné vůči recesi,“ vysvětluje John-David Lovelock z Gartneru. „Generální ředitelé a finanční ředitelé totiž namísto snižování rozpočtů na IT naopak zvyšují investice do iniciativ digitálního podnikání.“

Lovelock dodává, že ekonomické zvraty změní kontext podnikových investic to technologií. Očekává se, že v některých oblastech se výdaje zvýší, v jiných zase budou rychleji klesat, celkově by ale v absolutních hodnotách nemělo dojít k významným změnám.

„Inflace ovšem prakticky na celém světě snížila kupní sílu spotřebitelů, a to do té míry, že řada z nich momentálně odkládá nákupy zařízení na příští rok. I kvůli tomu očekáváme, že v roce 2022 klesnou výdaje na zařízení o 8,4 %,“ říká Lovelock.

Digitalizace jako jádro rozvoje podnikání

Gartner poukazuje na to, že mezi segmenty, které se budou těšit ze stabilního růstu, patří zejména software a IT služby. V letošním roce navíc analytici zaznamenali výrazné investice datacenter, které by mohly meziročně vzrůst o zhruba 10 %.

Analytická společnost na základě průzkumu z července 2022 zjistila, že 69 % finančních ředitelů plánuje zvyšovat výdaje na digitální technologie. Dá se tedy očekávat, že digitální technologie budou hrát důležitou roli v dalším rozvoji firem.

Tabulka – Odhad celosvětových výdajů na IT 2021 – 2023 (miliardy dolarů)

Výdaje 2021 Změna 2021 Výdaje 2022 Změna 2022 Výdaje 2023 Změna 2023 datacentra 189,506 6,1 % 209,190 10,4 % 216,262 3,4 % software 732,030 14,8 % 790,385 8,0 % 879,625 11,3 % zařízení 807,580 15,8 % 739,982 –8,4 % 735,394 –0,6 % IT služby 1 207,966 12,8 % 1 258,150 4,2 % 1 357,914 7,9 % kom. služby 1 459,483 3,8 % 1 435,401 –1,7 % 1 469,220 2,4 % Celkem 4 396,565 10,2 % 4 433,108 0,8 % 4 658,416 5,1 %

Zdroj: Gartner