Gartner: Globální trh koncových zařízení letos oslabí o 4 %

Společnost Gartner předpovídá, že celosvětové dodávky koncových zařízení (PC, tabletů a mobilních telefonů) v roce 2023 klesnou o 4,4 % na 1,7 miliardy kusů. V roce 2022 přitom trh oslabil o bezmála 12 %.

„Poptávku po koncových zařízeních bude i v průběhu letošního roku tlumit nepříznivá situace na ekonomickém trhu. Výdaje koncových uživatelů by měly klesnout o 5,1 %,“ popisuje Ranjit Atwal s Gartneru s tím, že inflační tlaky poleví až v posledním kvartálu roku 2023.

Analytici odhadují, že nejhorší pokles ze všech segmentů zařízení i v letošním roce zaznamenají PC. Dodávky počítačů by v roce 2023 měly podle prognóz poklesnout o 6,8 %, v roce 2022 se propadly o 16 %.

Firmy přechází na Win11

V průběhu roku 2023 budou výrobci PC snižovat stavy zásob. Analytici Gartneru v tomto kontextu očekávají, že po výrazném nárůstu v roce 2022 se stavy zásob PC vrátí v průběhu druhé poloviny letošního k normálu.

„Úroveň zásob se zvýšila jednak kvůli tomu, že prodejci přecenili poptávku na trhu, a také kvůli propadu spotřebitelské důvěry a dramatickému poklesu poptávky,“ objasňuje Atwal.

Světlým ostrůvkem by mohla být také migrace firemních PC na operační systém Windows 11. Do konce letošního roku by na něj podle Gartneru mělo přejít více než 25 % podnikových počítačů. Ani to však trhu nepomůže dosáhnout podobných objemů jako v letech 2020–2022.

Telefony si necháme

Gartner v neposlední řadě předpovídá, že celosvětové dodávky chytrých telefonů letos poklesnou o 4 % na 1,23 miliardy kusů, což je o něco málo méně než 1,28 miliardy kusů v roce 2022.

„Spotřebitelé používají telefony déle, než se očekávalo, průměrný výměnný cyklus se tak protáhl z šesti na devět měsíců,“ říká Atwal. „Vendoři navíc přenášejí inflační náklady na uživatele, což dále tlumí poptávku.“

Analytický společnost odhaduje, že výdaje koncových uživatelů na mobilní telefony v letošním roce klesnou o 3,8 %.

Tabulka – Globální dodávky zařízení podle typu 2022–2023 (miliony kusů)

Typ zařízení Prodej 2022 Změna 2022 Prodej 2023 Změna 2023 PC 287,159 –16,0 % 267,676 –6,8 % Tablety 136,938 –12,0 % 132,963 –2,9 % Mobilní telefony 1 395,247 –11,0 % 1 339,505 –4,0 % Celkem 1 819,344 -11,9 % 1 740,143 -4,4 %

Zdroj: Gartner