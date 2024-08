Gartner: Globální tržby trhu IaaS v roce 2023 vzrostly o 16,2 %

Společnost Gartner informuje, že celosvětový trh infrastruktury jako služby (IaaS) vloni vyrostl o 16,2 % na 140 miliard dolarů, což představuje zlepšení oproti roku 2022 o 20 miliard dolarů.





Cloudové technologie podle analytiků i nadále v mnohém dělají revoluci v byznysu, mimo jiné díky zaměření na poskytovatele hyperškálovatelných služeb, kteří chtějí podporovat produkty související se suverenitou, etikou, ochranou soukromí a udržitelností.

„To by mělo i do budoucna zajistit exponenciální růst,“ podotýká Sid Nag z Gartneru. „Tyto nabídky budou podněcovány investicemi do generativní umělé inteligence (GenAI), a to v letošním roce i v letech následujících.“

GenAI jako brána k novým příležitostem

V roce 2023 drželo pět největších poskytovatelů IaaS 82% podíl trhu. Na celosvětovém trhu IaaS nadále vede Amazon s tržbami ve výši 54,6 miliardy dolarů a 39% podílem na trhu, následovaná Microsoftem s 23 %. Google se díky růstu o 26,3 % posunul na třetí místo s 8,2% podílem na trhu. Společnost Alibaba si zajistila čtvrté místo se 7,9% podílem na trhu.

„Jelikož hyperškáleři rozšiřují svoje nabídky IaaS, dá se očekávat, že uvidíme růst i v dalších oblastech, jako jsou software jako služba (SaaS) a platforma jako služba (PaaS). IaaS je příliv, který zvedá všechny lodě,“ komentuje Nag.

Gartner upřesňuje, že na růst cloudových trhů začíná mít vliv i GenAI. Cloud je přitom podle Naga základní a škálovatelnou bází potřebnou k tomu, aby se GenAI stala realitou.

„Poptávka po kapacitě na trzích veřejného cloudu se v důsledku toho již prudce zvýšila a bude se zvyšovat až do roku 2028. Ovšem v nejbližší době bude růst příjmů z AI v porovnání s celkovým trhem veřejných cloudů malý,“ nastiňuje Nag.

Tabulka – Globální trh IaaS v roce 2023 (miliardy dolarů)

Výrobce Prodej 2023 Podíl 2023 Prodej 2022 Podíl 2022 Meziroč. změna 1. Amazon 54,648 39,0 % 48,123 39,9 % 13,6 % 2. Microsoft 32,197 23,0 % 25,889 21,5 % 24,4 % 3. Google 11,454 8,2 % 9,072 7,5 % 26,3 % 4. Alibaba 11,119 7,9 % 9,222 7,7 % 20,6 % 5. Huawei 5,980 4,3 % 5,248 4,4 % 13,9 % ostatní 24,601 17,6 % 22,943 19,0 % 7,2 % Celkem 139,999 100,0 % 120,497 100,0 % 16,2 %

Zdroj: Gartner