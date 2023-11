Gartner: Globální výdaje na IT příští rok stoupnou o 8 %, cloud poroste dvouciferně

Podle nejnovější prognózy společnosti Gartner dosáhnou celosvětové výdaje na IT v roce 2024 celkové výše 5,1 bilionu dolarů. To představuje 8% nárůst oproti letošnímu roku.

„V letošním a následujícím roce bude na GenAI vázáno jen velmi málo výdajů na IT,“ říká John-David Lovelock z Gartneru. Organizace však podle něj nadále investují do AI a automatizace s cílem provozní efektivitu a překlenout nedostatek talentů v IT.

„Humbuk kolem GenAI tento trend podporuje, protože CIO si uvědomují, že dnešní projekty umělé inteligence budou mít zásadní význam pro rozvoj strategie AI ještě předtím, než se GenAI stane nedílnoíu součástí jejich rozpočtů na IT,“ dodává.

Opatrně softwarově

Segmenty softwaru a IT služeb podle Gartneru v roce 2024 zaznamenají dvouciferný růst, a to zejména díky výdajům na cloudové služby. Investice do veřejného cloudu se zvýší o 20,4 %; podobně jako letos růstu napomůže kombinace zvýšení cen dodavatelů cloudových služeb a jejich většího využití.

Trh zařízení v posledních dvou letech trápil vliv inflace na spotřebitele i podniky. V roce 2024 by se nicméně výdaje na zařízení měly začít mírně zvedat a v meziročním srovnání zaznamenat zlepšení o 4,8 %.

Hnací silou segmentového softwaru jsou rovněž investice do kyberbezpečnosti. Z průzkumu Gartneru vyplynulo, že 80 % ředitelů IT v příštím roce plánuje výdaje na kybernetickou/informační bezpečnost zvýšit. Analytici navíc předpovídají, že v roce 2024 porostou všechny segmenty výdajů na podnikovou bezpečnost dvouciferně.

Gartner si v neposlední řadě povšiml, že CIO pociťují únavu z neustálých změn. Ta se často projevuje váháním s investicemi do nových projektů a iniciativ, což následně posouvá část letošních výdajů na IT do roku 2024, přičemž tento trend by měl pokračovat i v roce 2025.

Tabulka – Odhad celosvětových výdajů na IT 2022–2024 (miliardy dolarů)

Výdaje 2022 Změna 2022 Výdaje 2023 Změna 2023 Výdaje 2024 Změna 2024 systémy pro DC 227,021 19,7 % 237,703 4,7 % 260,221 9,5 % zařízení 766,279 –6,3 % 689,288 –10,0 % 722,472 4,8 % software 811,314 10,7 % 916,240 12,9 % 1 042,386 13,8 % IT služby 1 305,699 7,5 % 1 401,038 7,3 % 1 547,349 10,4 % kom. služby 1 423,128 –1,9 % 1 449,286 1,8 % 1 497,345 3,3 % Celkem 4 533,441 2,9 % 4 693,556 3,5 % 5 069,773 8,0 %

Zdroj: Gartner