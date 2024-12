Gartner: Šťastné a veselé, výdaje na IT příští rok vzrostou bezmála o desetinu

Společnost Gartner odhaduje, že celosvětové investice na IT dosáhnou v roce 2025 celkové výše 5,74 bilionu dolarů, což představuje meziroční nárůst o 9,3 %. Od příštího roku začnou CIO vynakládat prostředky na GenAI, a to i nad rámec testovacích projektů.





„Bude se utrácet více peněz, ale očekávání, která mají CIO ohledně schopností GenAI, klesnou. Realita toho, čeho lze dosáhnout se současnými modely GenAI, a stav dat CIO zaostávají za současnými vysokými očekáváními,“ odhaduje John-David Lovelock, čestný viceprezident Gartneru.

Výdaje na systémy pro datová centra letos vzrostly o téměř 35 %. Ačkoli tento segment nezaznamená stejný skok jako v roce 2025, stále by měl v roce 2025 vzrůst o téměř 50 miliard dolarů. Vede prodej serverů, který se téměř ztrojnásobí z více než 134 miliard v roce 2023 na 332 miliard v roce 2028, z toho více než 257 miliard dolarů v roce 2025.

„GenAI snadno zastíní vliv, který měl v předchozích letech cloud, pokud jde o systémy datových center,“ říká Lovelock. „Trvalo dvacet let, než dodavatelé cloudu a outsourcingu vybudovali výdaje na servery ve výši 67 miliard dolarů ročně. Poptávka GenAI pomůže v letech 2023 až 2028 téměř ztrojnásobit prodeje serverů.“

Hnací síla? Software a služby

Gartner očekává, že výdaje na software se v roce 2025 zvýší o 14 % na 1,23 bilionu dolarů, což je o 11,7 % více než v roce 2024. Mezitím se očekává, že výdaje na IT služby příští rok vzrostou o 9,4 % na 1,73 bilionu, což by byl meziroční nárůst o 5,6 %.

„Software a IT služby jsou velkou hnací silou růstu IT,“ konstatuje Lovelock. „Očekává se, že výdaje v těchto segmentech budou směřovat do projektů souvisejících s umělou inteligencí, včetně e-mailů a autorských služeb.“

Podle Lovelocka se jedná o trh, který navzdory svému stáří a tomu, že byl konsolidován až na malý počet hráčů, přidá v roce 2024 ke globálním výdajům 6,6 miliardy dolarů a rok na to 7,4 miliardy, a to částečně díky produktům a službám GenAI.

„Naše prognóza předpokládá, že výdaje každý rok porostou o zhruba 500 miliard dolarů. S ohledem na to by výdaje na IT měly v roce 2028 překročit hranici 7 bilionů dolarů,“ uzavírá Lovelock.

Tabulka – Globální výdaje na IT (miliardy dolarů)

Výdaje 2024 Meziroč. změna Výdaje 2025 Meziroč. změna datová centra 318,008 34,7 % 367,171 15,5 % zařízení 735,764 6,2 % 805,722 9,5 % software 1 087,800 11,7 % 1 239,779 14,0 % služby 1 587,913 5,6 % 1 737,754 9,4 % komunikace 1 530,299 2,0 % 1 596,890 4,4 % Celkem 5 259,784 7,2 % 5 747,317 9,3 %

Zdroj: Gartner