Gartner: Globální výdaje na IT se letos vyšplhají na 4,4 bilionu dolarů

Společnost Gartner ve své aktuální prognóze odhaduje, že celosvětové výdaje na IT v roce 2022 vyrostou o 4 % na 4,4 bilionu dolarů. CIO se podle analytiků musí vypořádávat hned s několika výzvami, od komplikované geopolitické situace až po problémy v dodavatelském řetězci.

„Přesto na rozdíl od toho, čeho jsme byli svědky na začátku roku 2020, je patrné, že CIO urychlují investice do IT. Uvědomují si totiž, jak je důležité být v případě přerušení flexibilní a agilní,“ vysvětluje John-David Lovelock z Gartneru.

Lovelock proto předpovídá, že v důsledku výše uvedeného se preference nákupu a investování zaměří na oblasti jako je analytika, cloud computing, bezproblémové zákaznické zkušenosti a zabezpečení.

Digitální transformace není trend, ale nutnost

Gartner uvádí, že se konečně začínají vytrácet dopady inflace na hardware (například mobilní zařízení a PC) a začínají se přelévat do softwaru a služeb. Svůj podíl na tom má nedostatek IT talentů, který nutí poskytovatele technologických služeb zvyšovat platy a ruku v ruce s tím i ceny služeb.

Analytici v tomto kontextu očekávají, že výdaje na software v letošním roce vzrostou o 9,8 % na 674,9 miliard dolarů. Investice do IT služeb by pak letos měly vyrůst o 6,8 % na 1,3 bilionu dolarů.

Vzestup podnikového aplikačního softwaru, infrastrukturního softwaru a řízených služeb v blízkém i dlouhodobém horizontu dle Gartneru ukazuje, že digitální transformace není otázka jednoho nebo dvou roků, ale že jde o systémový a dlouhodobý trend.

Analytická společnost proto očekává, že digitální obchodní iniciativy, jako je empirická zkušenost koncového spotřebitele a optimalizace dodavatelského řetězce, překlopí v roce 2023 výdaje na podnikové aplikace a infrastrukturní software do dvouciferného růstu.

Víc než válka IT trápí málo talentů

Gartner dále uvádí, že neočekává, že ruská invaze na Ukrajinu bude mít přímý dopad na investice do IT. Větší starosti podnikům budou podle analytiků dělat cenová a mzdová inflace spojená s nedostatkem talentů a dalšími nejistotami ohledně dodávek.

„CIO předpokládají, že budou mít finanční a organizační schopnost investovat do klíčových technologií v průběhu tohoto i příštího roku,“ řekl Lovelock s tím, že některé výdaje, které byly na začátku roku 2022 pozastaveny, by se v blízké budoucnosti měly obnovit.

„V dlouhodobém horizontu si povedou lépe ti ředitelé IT, kteří se zaměřují na klíčové signály trhu, jako je přechod od analogového k digitálnímu podnikání a nákup IT k jeho budování, a také vyjednávají se svými dodavateli, aby převzali pokračující rizika,“ uzavírá.

Tabulka – Odhad celosvětových výdajů na IT 2021 – 2023 (miliardy dolarů)

Segment Výdaje 2021 Změna 2021 Výdaje 2022 Změna 2022 Výdaje 2023 Změna 2023 systémy pro DC 207,306 6,7 % 218,634 5,5 % 230,385 5,4 % software 614,494 15,9 % 674,889 9,8 % 754,808 11,8 % zařízení 809,452 16,1 % 824,600 1,9 % 837,844 1,6 % IT služby 1 185,103 10,6 % 1 265,127 6,8 % 1 372,892 8,5 % kom. služby 1 443,419 3,4 % 1 448,396 0,3 % 1 477,798 2,0 % Celkem 4 259,773 9,5 % 4 431,646 4,0 % 4 673,728 5,5 %

Zdroj: Gartner