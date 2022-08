Gartner: Růst globálního trhu čipů v letošním roce zpomalí na 7 %

Společnost Gartner předpovídá, že celosvětové tržby z čipů v roce 2022 stoupnou o 7,4 %, což je oproti 26,4% růstu z roku 2022 výrazné zpomalení. Ještě minulý kvartál přitom analytici odhadovali, že si trh polepší o 13,6 %.

„Ačkoli čipů začíná být dostatek, celosvětový trh vstupuje do útlumového období, které přetrvá až do roku 2023, kdy se očekává, že tržby z čipů klesnou o 2,5 %,“ říká Richard Gordon z Gartneru.

Gordon upřesňuje, že rostoucí inflace, daně a úrokové sazby spolu s vyššími náklady na energie a paliva vytvářejí tlak na disponibilní příjem spotřebitelů. To následně ovlivňuje výdaje na elektronické produkty, jako jsou počítače a chytré telefony.

Spasitel jménem automotive

Gartner uvádí, že dodávky PC by letos měly klesnout o 13,1 %. Odhaduje se také, že tržby z počítačových čipů v roce 2022 oslabí o 5,4 %. Tržby z mobilních čipů by se měly snížit o 3,1 % — ještě v roce 2021 přitom vykázaly 24,5% růst.

Z pohledu podniků se zásoby rychle vrací na normální úroveň, dodací lhůty se začínají zkracovat a ceny klesat. „Trh s čipy vstupuje do cyklu poklesu, což není nic nového a stalo se to již mnohokrát,“ uklidňuje Gordon.

Zatímco spotřebitelský prostor bude zpomalovat, příjmy z čipů pro datacentra zůstanou déle odolné (tržby tohoto segmentu by měly v roce 2022 vyrůst o 20 %), a to zejména díky pokračujícím investicím do cloudové infrastruktury.

Velkým odběratelem čipů je navíc automobilový průmysl. V důsledku přechodu na elektromobily a autonomní vozidla by si tento segment měl podle analytické společnosti v následujících třech letech udržet dvouciferný růst.

Tabulka – Prognóza vývoje tržeb trhu čipů 2021–2023 (miliardy dolarů)

2021 2022 2023 tržby 594,952 639,218 623,087 růst 26,3 % 7,4 % –2,5 %

Zdroj: Gartner