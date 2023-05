Gartner: Skoro polovina šéfů kvůli ChatGPT zvyšuje investice do AI

Společnost Gartner zveřejnila výsledky nedávného průzkumu mezi vedoucími pracovníky, v němž 45 % dotázaných přiznalo, že popularita ChatGPT je přiměla zvýšit investice do umělé inteligence.

Celkem 70 % vedoucích pracovníků uvedlo, že jejich organizace je aktuálně zkoumá možnosti, jež generativní AI nabízí, zatímco 19 % je již používá v pilotním nebo produkčním režimu.

„Nezdá se, že by šílenství kolem generativní umělé inteligence mělo oslabovat,“ říká Frances Karamouzisová z Gartneru. „Organizace se předhánějí v tom, kolik peněz do řešení vloží, do kterých produktů se vyplatí investovat, kdy začít a jak zmírnit související rizika.“

Přínosy převažují nad riziky

Průzkum odhalil, že 68 % respondentů se domnívá, že přínosy generativní AI převažují nad riziky, zatímco pouze 5 % se obává, že rizika převažují nad přínosy. Vedoucí pracovníci však podle Gartneru mohou začít měnit svůj pohled na věc s tím, jak se budou investice prohlubovat.

„Počáteční nadšení z nové technologie může ustoupit důkladnější analýze rizik a problémů při implementaci,“ vysvětluje Karamouzisová. „Organizace pravděpodobně narazí na řadu otázek týkajících se důvěry, rizik, bezpečnosti, ochrany soukromí a etiky.“

Zaměřeno na zákaznickou zkušenost

Gartner rovněž poukazuje na to, že navzdory přetrvávajícím ekonomickým nepříznivým podmínkám uvedlo pouze 17 % vedoucích pracovníků jako primární účel investic do generativní AI optimalizaci nákladů. Nejčastějším primárním zaměřením investic byla zákaznická zkušenost (38 %).

Generativní AI má dle odborníků obrovský potenciál pro podporu řešení, která rozšiřují lidskou či strojovou práci a autonomně vykonávají obchodní a IT procesy „Autonomní podnikání, další makrofáze technologických změn, může zmírnit dopady inflace, nedostatku talentů a dokonce i hospodářského poklesu,“ říká Karamouzisová.

„Generální ředitelé a ředitelé IT, kteří využijí generativní umělou inteligenci k transformaci prostřednictvím nových produktů a obchodních modelů, najdou obrovské příležitosti k růstu příjmů,“ uzavírá.

