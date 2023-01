Gartner: Spotřebitelský zájem padá, trh PC v roce 2022 klesl o 16 %

Společnost Gartner ve své aktuální zprávě uvádí, že podle předběžných výsledků se celosvětové dodávky PC posledním čtvrtletí loňského roku vyšplhaly na 65,3 milionu kusů, což představuje 28,5% propad oproti stejnému období roku 2021.

Podle analytiků se jedná o nejvýraznější kvartální pokles dodávek od poloviny 90. let 20. století, kdy Gartner začal trh s PC sledovat. Za celý rok 2022 pak globální trh oslabil o 16,2 % na 286,2 milionu kusů.

Zásadní vliv na spotřebitelskou poptávku měla přitom kombinace očekávání celosvětové recese, rostoucí inflace a vyšší úrokové sazby. Mikako Kitagawaová z Gartneru dodává, že jelikož řada spotřebitelů si pořídila nové PC během pandemie, nemají motivaci svá zařízení vyměňovat za aktuální modely.

„Zpomalující se ekonomika ovlivňuje i podnikový segment,“ dodává Kitagawaová. „Podnikoví zákazníci prodlužují životní cykly zařízení a odkládají nákupy, což znamená, že trh s podnikovými počítači se pravděpodobně vrátí k růstu až v roce 2024.“

Gartner dále zjistil, že v první polovině roku 2022 začaly stoupat zásoby PC. Takže zatímco v průběhu roku 2021 byly PC kvůli vysoké poptávce a problémy v dodavatelském řetězci takřka nedostatkovým zbožím, situace se v letošním roce rychle obrátila.

Historické propady

Co se jednotlivých výrobců týče, lídrem trhu zůstalo Lenovo s 24% podílem na trhu. Výrobce ovšem na sklonku roku zaznamenal nejstrmější pokles od doby, kdy Gartner trh PC sleduje. Dodávky Lenova klesly ve všech regionech s výjimkou Japonska, v EMEA dokonce o více než 30 %.

Rekordně si pohoršily i společnosti HP a Dell. První jmenovaný se nejvíce trápil na trhu EMEA, kde jeho dodávky meziročně klesly o celých 44 %. V případě Dellu dodávky v druhé polovině roku 2022 ovlivňovala slabá poptávka ze strany velkých podniků.

Z regionálního hlediska Gartner informuje, že trh PC v USA ve čtvrtém kvartálu klesl o 20,5 % a vykázal tak šesté čtvrtletí oslabování v řadě. Na první příčku výrobců se ve Spojených státech vyšvihlo HP s 26,8% podílem následované Dellem s 23,4 %.

Asijskopacifický trh s výjimkou Japonska ve sledovaném období klesl o 29,4 %, a to zejména kvůli situaci v Číně. Tam došlo kvůli rozpočtovým škrtům vlády a nejistotě kolem měnícího se přístupu k pandemii covidu-19 k výraznému celkovému poklesu poptávky po PC.

EMEA v hlubokém útlumu

Historické meziroční zhoršení si připsal náš region EMEA, kde se dodávky PC propadly o nevídaných 37,2 %. Na vině je podle analytiků souběh politických nepokojů, inflačních tlaků, zvyšování úrokových sazeb a očekávání recese.

„K poklesu takového rozsahu dochází pouze tehdy, když se poptávka na trhu fakticky zastaví,“ objasňuje Kitagawaová. „Podnikatelská a spotřebitelská důvěra v celém regionu EMEA se prakticky zhroutila, což vedlo k obrovskému poklesu poptávky po osobních počítačích,“ dodává.

Masivní nárůst zásob také podle analytičky společnosti Gartner výrazně omezil možnosti prodeje, protože prodejci se v prvním řadě snaží zbavovat starých zásob.

Boom předchází kolaps

Gartner v neposlední řadě zjistil, že celosvětové dodávky v roce 2022 dosáhly 286,2 milionu kusů, což přestavuje meziroční zhoršení o 16,2 % a zároveň největší pokles dodávek za celou dobu, kdy analytická společnost trh PC monitoruje.

„Celkové dodávky PC v roce 2022 se přiblížily úrovni z doby před vypuknutím pandemie covidu-19, přičemž v roce 2019 byly dodávky hluboko pod hranicí 300 milionů kusů,“ vysvětluje Kitagawaová.

„Odvětví PC zažilo za posledních jedenáct let velmi neobvyklé vzestupy a pády. Po období mimořádného růstu v letech 2020 až 2021 v důsledku pandemie trh zjevně zahájil klesající trend, který bude pokračovat až do začátku roku 2024,“ nabízí pohled do blízké budoucnosti.

Tabulka 1 – Odhad globálního prodeje PC za 4Q22 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 4Q22 Podíl 4Q22 Prodej 4Q21 Podíl 4Q21 Meziroč. změna 1. Lenovo 15,663 24,0 % 21,933 24,0 % –28,6 % 2. HP 13,216 20,2 % 18,646 20,4 % –29,1 % 3. Dell 10,884 16,7 % 17,280 18,9 % –37,0 % 4. Apple 7,011 10,7 % 7,807 8,6 % –10,2 % 5. Asus 4,876 7,5 % 6,078 6,7 % –19,8 % 6. Acer 3,589 5,5 % 6,104 6,7 % –41,2 % ostatní 10,051 15,4 % 13,447 14,7 % –25,3 % Celkem 65,292 100,0 % 91,296 100,0 % -28,5 %

Zdroj: Gartner

Tabulka 2 – Odhad globálního prodeje PC za 2022 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 2022 Podíl 2022 Prodej 2021 Podíl 2021 Meziroč. změna 1. Lenovo 68,997 24,1 % 83,449 24,4 % –17,3 % 2. HP 55,558 19,4 % 74,181 21,7 % –25,1 % 3. Dell 50,007 17,5 % 59,560 17,4 % –16,0 % 4. Apple 27,911 9,8 % 26,944 7,9 % 3,6 % 5. Asus 20,662 7,2 % 21,634 6,3 % –4,5 % 6. Acer 18,708 6,5 % 24,256 7,1 % –22,9 % ostatní 44,353 15,5 % 51,703 15,1 % –14,2 % Celkem 286,197 100,0 % 341,727 100,0 % -16,2 %

Zdroj: Gartner