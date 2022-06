Gartner: Veřejné investice do IT letos vzrostou o 5 %, čeká se nástup XaaS

Společnost Gartner ve své aktuální prognóze předpovídá, že celosvětové veřejné výdaje na IT v roce 2022 stoupnout o mírných 5 % na více než 560 miliard dolarů. Růst by navíc měly všechny segmenty s výjimkou interních a telekomunikačních služeb.

„Posledních několik let protkaných pandemickými výzvami zmobilizovalo ve vládních organizacích po celém světě vlnu digitálních transformačních aktivit,“ komentuje situaci Daniel Snyder z Gartneru s tím, že se vlády snaží pomocí technologií zefektivnit digitální služby i automatizační procesy.

Analytici předpokládají, že bude pokračovat trend z roku 2021, tedy že nejrychleji budou stoupat investice do softwaru. Situaci nahrává fakt, že veřejné instituce i nadále prioritizují modernizaci zastaralých a již nepodporovaných systémů.

Vlády podle Gartneru stále sypou peníze zejména do kritického aplikačního softwaru, který přímo vylepšuje rozhraní pro koncové uživatele. Zároveň stále častěji volí modely digitálních služeb na úkor drahých zastaralých systémů telekomunikačních služeb.

Cokoli jako služba? Zajisté

Analytická společnost dále zjistila, že mezi veřejnými organizacemi nabírá na popularitě model cokoli jako služba (XaaS). Ten totiž poskytuje lepší návratnost investic a standardizuje výdaje na IT v průběhu času, díky čemuž je sestavovaní IT rozpočtů předvídatelnější.

Gartner v tomto kontextu předpovídá, že do roku 2026 bude většina nových IT investic vládních agentur směřovat právě do řešení XaaS. Podle Snydera totiž pomáhají rychleji modernizovat zastaralé systémy a zavádět nové služby.

„Průzkum odhalil, že 54 % CIO ve veřejných organizacích v roce 2022 plánuje alokovat dodatečné finance cloudovým platformám, zatímco 35 % chce snížit investice do starší infrastruktury a technologií datových center,“ objasňuje Snyder.

Tabulka – Globální veřejné investice do IoT (miliardy dolarů)

Výdaje 2021 Růst 2021 Výdaje 2022 Růst 2022 Výdaje 2023 Růst 2023 datacentra 25,085 7,3 % 26,137 4,2 % 26,642 1,9 % zařízení 37,484 13,0 % 37,823 0,9 % 37,389 –1,1 % interní služby 68,241 –2,1 % 68,188 –0,1 % 70,767 3,8 % IT služby 191,841 10,7 % 204,206 6,5 % 220,997 8,2 % software 146,952 16,9 % 162,278 10,4 % 183,012 12,8 % telekom. služby 69,190 1,1 % 67,102 –3,0 % 67,193 0,1 % Celkem 538,793 9,1 % 565,734 5,0 % 606,000 100,0 %

Zdroj: Gartner