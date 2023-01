Gartner: Vládní výdaje na IT v roce 2023 globálně vyrostou o 6,8 %

Společnost Gartner předpovídá, že celosvětové vládní výdaje na IT by měly v letošním roce stoupnout o 6,8 % na 588,9 miliardy dolarů. Vládní organizace podle analytik pokračují v modernizaci starších systémů a investují do zlepšování přístupnosti k digitálním službám.

Investice jsou podle Daniela Snydera z Gartneru přímou reakcí na požadavky občanů, kteří stále častěji od státní správy očekávají přístupy srovnatelné se zákaznickými interakcemi v soukromém sektoru.

Vedle zlepšování zkušeností a zapojení občanů by ucelená strategie celkové zkušenosti (total experience, TX) měla vládám pomoci rozvíjet digitální dovednosti a gramotnost jejich zaměstnanců tím, že jim poskytne moderní nástroje.

Pandemický hardware zatím drží

Analytická společnost očekává, že výdaje na IT ve státní správě porostou ve všech segmentech s výjimkou koncových zařízení. Koncoví uživatelé se totiž snaží prodlužovat životnost zařízení pořízených na začátku pandemie. Nejvíce rostoucím segmentem bude podle Gartneru v roce 2023 software, následovaný IT službami a interními službami.

Mezi hlavní inovační priority státní správy dle expertů patří iniciativy typu migrace služeb do cloudu, modernizace aplikací či posilování bezpečnosti sítí. CIO ve státní správě budou navíc upřednostňovat lepší využívání dat a digitalizaci napříč organizacemi.

„Splnění těchto priorit závisí na vytvoření sdílené, celopodnikové digitální vize a začlenění této vize do strategií na úrovni podniku,“ říká Apeksha Kaushiková z Gartneru.

Táhneme za jeden provaz

Právě v souladu s výše uvedenými prioritami se podle Gartneru zvýší investice do kybernetické bezpečnosti, modernizace aplikací, cloudových platforem, integračních technologií, jako je umělá inteligence a strojové učení, a nástrojů pro obchodní analýzu či analýzu dat.

Gartner dodává, že CIO budou muset zároveň vypořádat s výzvami, mezi něž patří různá očekávání zainteresovaných stran, a podle toho vypracovat akční plány.

„CIO ve státní správě budou muset řešit nejrůznější obavy z digitální transformace. Musí proto úzce spolupracovat s vedoucími pracovníky, aby zajistili společné chápání vize, plánu a propojení s kritickými prioritami iniciativ,“ uzavírá Kaushiková.

Tabulka – Odhad celosvětových výdajů na vládní IT 2021 – 2023 (miliardy dolarů)

Výdaje 2021 Růst 2021 Výdaje 2022 Růst 2022 Výdaje 2023 Růst 2023 systémy pro DC 23,110 7,0 % 25,042 8,4 % 25,156 0,5 % zařízení 37,520 11,6 % 34,794 –7,3 % 34,667 –0,4 % interní služby 68,469 –1,9 % 67,119 –2,0 % 68,602 2,2 % IT služby 185,564 10,8 % 193,925 4,5 % 209,261 7,9 % software 148,962 16,2 % 162,803 9,3 % 183,103 12,5 % kom. služby 71,757 1,4 % 67,775 –5,5 % 68,209 0,6 % Celkem 535,382 8,9 % 551,458 3,0 % 588,998 6,8 %

Zdroj: Gartner