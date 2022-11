Gartner: Výdaje na IT v EMEA příští rok vzrostou o 3,7 %

Společnost Gartner zveřejnila novou prognózu, v níž uvádí, že výdaje na IT v regionu EMEA by měly v roce 2023 dosáhnout 1,3 bilionu dolarů. To by představovalo meziroční zlepšení o 3,7 %.

Mezi nejvyspělejšími trhy západní Evropy (Německem, Francií a Velkou Británií) by měly výdaje na IT v příštím roce zaznamenat nejvyšší růst ve Velké Británii, kde dosáhnou meziročního zvýšení o 5,2 %.

„V neklidných dobách ředitelé IT pochopitelně váhají s podpisem nových smluv, s dlouhodobými iniciativami nebo s přijetím nových technologických partnerů,“ říká John Lovelock z Gartneru, nicméně dodává, že i tak budou organizace v EMEA své rozpočty na IT zvyšovat.

IT ředitelé v regionu EMEA však budou usilovat o jejich vyváženost. „Budou například využívat digitální technologie, aby pomohli ostatním oddělením dosáhnout provozní efektivity a úspory nákladů, a nasadí digitální technologie k transformaci hodnotové propozice své společnosti, příjmů a interakcí se zákazníky,“ popisuje Lovelock.

Tahoun software

Gartner odhaduje, že po očekávaném poklesu ve všech segmentech v roce 2022 se výdaje na podnikový software zotaví rychleji než ostatní segmenty a v roce 2023 je předpokládán jejich růst o 8,6 %.

Výdaje na cloudový software se podle analytiků zaměří na transformaci a efektivitu a CIO v regionu EMEA budou cloud využívat nejprve pro nové iniciativy, jako jsou tzv. PBC (Packaged Business Capabilities) a datové gridy.

Předpokládá se, že výdaje na veřejné cloudové služby v regionu EMEA vzrostou ze 111 miliard dolarů v roce 2022 na 131 miliard v roce 2023, což představuje meziroční nárůst o 18,2 %. Výdaje na cloudový software budou v regionu EMEA představovat 34 % celkových výdajů na podnikový software.

Naproti tomu spotřebitelské výdaje na IT nebudou odolné vůči recesi. „S rostoucí mírou inflace, jejíž dopady budou trvat déle, sníží výdaje za zařízení nejen spotřebitelé s nízkými příjmy, ale i lidé s vyššími příjmy,“ říká Lovelock.

V roce 2023 se spotřebitelské výdaje na osobní koncová zařízení podle něj sníží o 2,6 %. „V roce 2022 se předpokládá jejich pokles o 13 %, což je nejvyšší dvouciferný pokles od roku 2009, kdy poklesly o 11,3 %,“ upřesňuje.

Kolísavá libra

Co se nejvyspělejších trhů západní Evropy týče, analytická společnost očekává, že výdaje nejrychleji porostou ve Spojeném království, kde by v roce 2023 měly dosáhnout 218,7 miliardy dolarů.

Také letos si Británie povede lépe než Francie i Německo při vyjádření růstu v lokální měně – v librách by měla být letošní míra růstu výdajů na IT 8 %. Vzhledem k oslabování libry ale půjde v dolarovém vyjádření jen o 2,5 %.

„Vzhledem k tomu, že k míře inflace se přidává i vůči dolaru klesající hodnota britské libry a eura, musí se evropští CIO mít na pozoru před zvyšováním cen ze strany IT dodavatelů,“ upozorňuje Lovelock.

„Trvejte na rozboru hlavních příčin zvyšování cen a hledejte oboustranně výhodné strategie pro posílení strategických partnerství, které zohledňují i nepeněžní výhody,“ uzavírá.

Tabulka – Předpověď IT výdajů v EMEA 2021–2023 (miliony dolarů)

Výdaje 2021 Změna 2021 Výdaje 2022 Změna 2022 Výdaje 2023 Změna 2023 systémy datových center 44 393 4,1 % 45 212 1,8 % 45 665 1,0 % software 194 999 15,1 % 194 738 –0,1 % 211 572 8,6 % zařízení 219 289 15,0 % 190 577 –13,1 % 185 620 –2,6 % IT služby 359 927 15,3 % 356 833 –0,9 % 380 472 6,6 % komunikační služby 484 902 4,3 % 467 267 –3,6 % 477 865 2,3 % Celkem IT 1 303 509 10,5 % 1 254 626 -3,8 % 1 301 194 3,7 %

Zdroj: Gartner