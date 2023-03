Geopost (dříve DPDgroup) v roce 2022 zvýšil tržby

Přepravní skupina Geopost, jejíž součástí je i český balíkový dopravce DPD, zveřejnil výsledky svého hospodaření za rok 2022. Z nich vyplynulo, že tržby skupiny meziročně vzrostly o 6 % na 15,6 miliardy eur.

Skupina globálně doručila 2,1 miliardy balíků, což značí pokles o mírných 1,3 % oproti předchozímu roku. Snížení doručeného počtu balíků podle Geopostu vzniklo zejména v důsledku pozastavení služeb v rámci Ruska a následného stažení se z trhu.

Geopost uvádí, že nadále pokračuje v upevňování pozice lídra na e-commerce trhu v udržitelném doručování a rozšiřování do strategicky silných oblastí, mezi něž patří i doručování do samoobslužných boxů a výdejních míst.

Zahušťování výdejní sítě

Skupina rovněž poukazuje na to, že významně vzrostl zájem o doručení „out of home“, tedy zejména o samoobslužné boxy a výdejní místa, kde se objemy zvýšily meziročně o 20 %. V roce 2022 otevřela skupina 13 000 nových výdejních míst a celkově jich tak svým zákazníkům nabízí přes 83 000.

Do roku 2025 by Geopost chtěl dosáhnout 100 000 výdejních míst a samoobslužných boxů. To by podle přepravce znamenalo, že devět z deseti Evropanů se dostane k tomu nejbližšímu do 10 minut.

„Pro celou skupinu je to skvělá zpráva – ačkoliv na trhu panovala dlouhou dobu velká nejistota a nervozita vzhledem k vysoké inflaci a rapidnímu růstu cen energií, podařilo se skupině Geopost i přesto docílit vyšších tržeb a nepolevit v plnění strategických plánů a závazků o udržitelnosti,“ okomentoval výsledky Miloš Malaník, generální ředitel DPD v Česku.

Zdroj: Geopost