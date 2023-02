GFI: Novým trendem spamů bude zneužití dvoufaktorové autentizace

Společnost GFI Software uvádí, že jedním z hlavních trendů spamových e-mailů bude v roce 2023 zneužití dvoufaktorové autentizace. Průzkum přitom odhalil, že terčem spamových kampaní je devět z deseti zákazníků společnosti.

S nevyžádanou poštou se přitom setkává drtívá většina uživatelů, kteří v lepším případě tráví svůj pracovní čas filtrováním a mazáním spamů a v horším případě klikáním na nebezpečné odkazy či poskytováním citlivých údajů na základě falešných žádostí.

„Adopce dvoufaktorové autentizace (2FA) do procesů přihlašování do elektronické pošty byla v segmentu SMB firem poměrně pomalá,“ řekl Jozef Kačala, vicepresident of global sales engineering ve společnosti GFI Software s tím, že s jejím zavedením paradoxně vznikla nová rizika

„Jednak 2FA dává uživatelům pocit většího bezpečí, čímž snižuje jejich ostražitost, a jednak poskytuje útočníkům nové téma spamových e-mailů vyžadujících například zaslání či reset 2FA tokenu a následné získání přístupu k mailboxu,“ dodává.

I neškodné spamy jsou ztráta času

GFI dále uvádí, že k dalším trendům v oblasti spamu bude letos patřit posílení distribuce ransomwaru s pomocí nevyžádané pošty, využití e-mailů k supply chain útokům či množící se odkazy na falešné webové stránky logistických služeb, bank, platebních bran apod.

I v případě „neškodných“ spamů typu marketingových oznámení podle odborníků dochází minimálně ke ztrátě produktivity uživatelů, kteří musejí každý den manuálně filtrovat a mazat desítky nevyžádaných e-mailů.

Průzkum GFI Software odhalil, že 89 % globálních zákazníků je terčem spamových kampaní vícekrát či pravidelně, v případě českých a slovenských zákazníků je to 67 %.

Nejčastěji používané předměty u spamů v roce 2022 se týkaly falešné verifikace ID, výher v internetové soutěži, žádostí o chybějící informace, oznámení o uzamčení účtu či o podezřelých aktivitách na bankovním účtu.

Tabulka – Stáváte se terčem spamových kampaní?

Zdroj: GFI Software