GFI Software: Na kyberútok je dobře připravená jen třetina středních a malých podniků

Společnost GFI Software na základě dotazování mezi globálními partnery a zákazníky informuje, že jen podle 31 % dotázaných jsou SMB firmy dobře připravené na případný kybernetický útok.





Necelá polovina (47 %) z nich spoléhá pouze na interní personál a 6 % dokonce neřeší IT bezpečnost vůbec. SMB firmy se přitom podle odborníků mohou stát obětí útoků minimálně se stejnou pravděpodobností jako velké firmy, a to právě kvůli své slabé obraně.

GFI Software upozorňuje, že většina SMB společností má dnes maximálně jednoho odborníka na kybernetickou bezpečnost, a mnoho z nich ani jednoho. Většina útoků na SMB přitom využívá značného počtu zranitelností obsažených v neaktualizovaných systémech a aplikacích.

Některé malé podniky neřeší bezpečnost vůbec

Průzkum konkrétně odhalil, že o IT bezpečnost se v SMB firmách stará ve 47 % případů interní tým, ve 13 % případů je to MSP partner, ve 34 % pak kombinace obojího a 6 % svou kybernetickou bezpečnost nespravuje vůbec.

Z pohledu obrany proti potenciálnímu kybernetickému útoku se 65 % dotazovaných domnívá, že SMB firmy jsou nějak připraveny, 31 % je připraveno velmi dobře a 4 % není připraveno.

Hlavní motivací pro zlepšení kybernetické bezpečnosti je podle respondentů ochrana kritických dat a zařízení (68 % dotázaných), prevence finančních ztrát (29 %) a splnění zákonných požadavků (3 %).

Ochrana není volba, ale nutnost

Typickou malou firmou jsou podle GFI Software třeba provozovatelé bister či kaváren o pár zaměstnancích. V zájmu vyšší produktivity a vstřícnosti k zákazníkům si například pořídí online objednávání přes mobilní telefon, který se ale může stát předmětem kybernetického útoku s cílem zneužít platební údaje o zákaznících.

Ve finále pak podle bezpečnostních expertů dojde k okradení zákazníků, ztrátě důvěry a často ukončení podnikání – a to jen proto, že nepovažovali IT bezpečnost za důležitou a neměli nikoho, kdo by se jim o ni staral.

„Pro SMB firmy již kybernetická bezpečnost není volbou, ale nutností,“ komentuje Jozef Kačala, vicepresident of global sales engineering ve společnosti GFI Software. Vzhledem k finančním možnostem ale podle něj mají k dispozici v lepším případě jednočlenný tým, v tom horším žádný.

„I když většina našich zákazníků preferuje interní personál, je vidět zřetelný růst zájmu o outsourcing IT bezpečnosti u profesionálních MSP poskytovatelů, když již polovina využívá alespoň částečně nějakou MSP službu,“ dodává.

Graf – Kybernetická bezpečnost v SMB firmách

Zdroj: GFI Software