GFI Software představuje GFI ClearView pro správu firemních sítí

Společnost GFI Software představila GFI ClearView, řešení nabízející nástroje k dosažení maximální výkonnosti a ochraně firemních sítí. Řešení postavené na původním produktu GFI Exinda Monitor poskytuje potřebnou viditelnost síťového provozu, informace o zátěži kritických aplikací a potenciál ke zvýšení výkonnosti celé organizace.

Podle aktuálního dotazování GFI Software mezi prodejci využívá nějaký specifický nástroj k monitorování své sítě pouze necelých 30 % organizací a necelá 2 % jej nakupují formou služby od MSP partnerů.

Celkem 46 % organizací vidí jen to, co vidí jejich firewall, a 22 % nemonitoruje svou síť vůbec. Takovéto organizace pak podle GFI nemají ponětí o tom, co se děje v jejich síti, a nedovedou pochopit, proč například jejich důležité aplikace najednou pracují pomalu nebo dokonce vůbec.

Řešení GFI ClearView pomáhá uživatelům sledovat, s jakou výkonností fungují kritické aplikace v organizaci, kdy dosahují špičkového provozu, které aplikace se využívají nejčastěji, kteří uživatelé spotřebovávají nejvíce internetové šířky pásma či jaké jsou trendy využívání aplikací.

Dostupnost

Řešení GFI ClearView bude dostupné od května 2023.

Zdroj: GFI Software